Tekniksystemledare - taktiska nät - Försvarsmakten - Datajobb i Enköping

Försvarsmakten / Datajobb / Enköping2021-04-07Teknik- och vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst) genomför förvaltning och vidmakthållande av Försvarsmaktens (FM) ledningsstödsystem vilket är en förutsättning för myndighetens ledningsförmåga i fred, kris och krig. Enheten har 140 anställda fördelade på fem avdelningar, varav Systemavdelningen är en av dessa.Huvudsakliga arbetsuppgifterSom tekniksystemledare har du förvaltningsansvar för tilldelade materielsystem under hela livscykeln, från leverans till avveckling.Tjänsten ställer krav på en god förståelse för Försvarsmaktens organisation och uppgifter med hänsyn till att arbetet syftar till att verksamhet har tillgänglighet till materielen.Du granskar underlag vid överlämningar av nya system från Försvarets materielverk och driver därefter vidmakthållandet av systemet.Du tar fram förvaltningsplaner och budget på lång och kort sikt.Du stödjer vid framtagning av underlag för högre chefs beslutsfattande. Stor del av ditt ansvar omfattas av att följa upp det ekonomiska utfallet samt bevaka att beställda förvaltningsaktiviteter genomförs enligt överenskommelse.Du deltar i återrapporteringen till våra uppdragsgivare och är en koordinator mellan uppdragsgivare och utförare.Du arbetar aktivt för att information i de stödsystem som används för uppföljning är uppdaterade samt att registervård genomförs och att tekniska order med mera implementeras på de system som du ansvarar för.KvalifikationerAkademisk utbildning med inriktning mot ledning, samband, logistik, ekonomi, systemvetenskap eller motsvarande - alternativt lång erfarenhet med motsv. kunskaper inhämtade på annat sätt.Erfarenhet om Försvarsmaktens verksamhet med koppling till lednings- och sambandssystem.Erfarenhet av förvaltnings- och projektledningsverksamhet.God förmåga att uttala dig i tal och skrift.B-Körkort.MeriterandeMilitär bakgrund.Erfarenhet av kravanalysarbeten.Erfarenhet av budgetering och ekonomisk uppföljning.Erfarenhet av projektarbete.Erfarenhet avseende systemlivscykelarbete.Erfarenhet avseende systemsäkerhetsarbete.Personliga egenskaperSom person har du stor drivkraft och engagemang. Du är noggrann, tydlig och van att arbeta självständigt samt har en mycket god förmåga att skapa struktur. Du agerar på ett lyhört och smidigt sätt i ditt samarbete med andra. Du är flexibel och resultatinriktad.Stor vikt vid tillsättandet av tjänsten kommer att läggas vid personlig lämplighet.För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). ÖvrigtTillsvidareanställning med sex månaders provanställning.Individuell lönesättning tillämpas.Placeringsort Enköping.Arbetet medför resor i tjänsten nationellt såväl som internationellt.Personlighets- och färdighetstester kan komma att genomföras under rekryteringsprocessen.Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta:Elin Sjöberg, Chef Materielsystemsektion, Systemavdelning, TVK Ledsyst vid Ledningsregementet, nås via växeln: 0171-15 70 00.Fackliga företrädare:ORF/O - Magnus JohanssonSACO-S - Carl-Johan PetterssonSEKO - Lars LindellOFR/S - Clarence ArnstedtSamtliga nås via växeln: 0171-15 70 00.Välkommen med din ansökan senast 2021-04-30.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.