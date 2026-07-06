Teknikspecialist inom kabel- och mätteknik
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2026-07-06
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Som teknikspecialist inom kabel- och mätteknik får du en central roll i att säkerställa funktion, kvalitet och prestanda i våra kraftkabelanläggningar – på land, till sjöss och i tunnel, inom både HVAC‐ och HVDC‐förbindelser. Rollen innebär ett stort inslag av praktiskt arbete i fält där du genomför mätningar, provningar och analyser på befintliga kabelinstallationer i olika miljöer och projektfaser.
Du är ett viktigt tekniskt stöd i våra projekt och arbetar nära andra tekniska specialister, drift‐ och underhållsorganisationer, konsulter, leverantörer och andra nätägare. Tjänsten kombinerar operativt fältarbete med tekniskt specialiststöd, där ditt fokus ligger på mätmetodik, felsökning, tillståndsbedömning och verifiering av kabelsystemens status och livslängd. Du bidrar med expertis från tidiga utredningar till drift och uppföljning.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
Planera, genomföra och utvärdera mätningar och provningar på befintliga kraftkablar och kabelsystem
Arbeta i fält med exempelvis tillståndskontroller, felsökning, verifieringsmätningar och uppföljning efter installation eller driftstörningar
Medverka vid val och utveckling av mätmetoder, mätutrustning och testförfaranden
Ta fram och granska tekniska specifikationer, mätprogram och rapporteringsunderlag
Fungera som tekniskt stöd i projekterings‐, installations‐ och driftskedet ur ett mättekniskt perspektiv
Delta vid provning, idrifttagning, tillståndsövervakning och uppföljning av kabelanläggningar
Analysera mätdata och dokumentera resultat som beslutsunderlag för vidare åtgärder
Bidra till framtagande och uppdatering av tekniska riktlinjer, instruktioner och styrande dokument inom mätteknik
Agera tekniskt stöd i förvaltnings‐ och driftfrågor relaterade till kabelsystemens status och hälsa
Samverka med andra nätägare samt delta i nationella och internationella samarbeten som Cigré, eller andra TSO:er.
Du deltar i vårt interna utvecklingsarbete och bidrar till kunskapsuppbyggnad. Rollen innebär självständigt arbete i fält och nära samarbete med kollegor.
Tjänsten erbjuder professionell utveckling samt kontaktytor både internt och externt. . Våra kabelprojekt är ofta tekniskt komplexa och utmanande, vilket ger dig möjlighet att arbeta med avancerad teknik och lära av erfarna kollegor.
Den växande enheten Kabelteknik består idag av cirka 20 medarbetare som tillsammans arbetar med såväl projektverksamhet vid byggnation som tekniskt stöd inom drift och förvaltning.
Om dig
Skallkrav:
Personliga egenskaper: Vi söker dig som är lösningsorienterad och flexibel som person för att kunna hantera förändrade förutsättningar i fält och ändå säkerställa att mätningar genomförs. Arbetet ställer höga krav på struktur i både genomförande och dokumentation av mätdata, samt en noggrannhet i uppföljning och utav viss analys. Rollen kräver stark samarbetsförmåga, där du behöver ha nära dialog om planering med kollegor ute på våra stationer och kollegor inom underhåll. Samtidigt behövs stabilitet och tålamod, då planering kan ändras med kort varsel.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Utbildning: Du har en ingenjörsexamen eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig.
Du har även:
Flera års praktisk arbetslivserfarenhet inom högspänningskabel, företrädesvis kopplat till mätning, provning, diagnostik eller felsökning i större infrastrukturprojekt eller motsvarande verksamhet som bedöms likvärdig alternativt en stark teoretisk grund inom mätteknik, högspänningsteknik eller närliggande områden
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
B‐körkort, då tjänsten innebär omfattande arbete i fält på olika geografiska platser
Meriterande
Civilingenjörsexamen inom exempelvis elektroteknik, elkraft, teknisk fysik eller annat relevant teknikområde
Doktorsexamen inom elektroteknik, mätteknik, högspänningsteknik eller annat för enheten relevant område
God förmåga att analysera och tolka mätdata samt dokumentera resultat på ett strukturerat sätt.
Flerårig erfarenhet av mätningar, provning och diagnostik på HVAC‐ och/eller HVDC‐kablar från 130 kV och uppåt
Erfarenhet av fältarbete kopplat till befintliga kabelanläggningar, såsom tillståndsbedömning, felsökning eller uppföljande mätningar i drift
Kunskap om och praktisk erfarenhet av kabelinstallation, inklusive mät‐ och kontrollmoment i samband med installation och idrifttagning.
Erfarenhet av kabeltillbehör och kringutrustning, såsom skarvar, avslut och tillhörande mät‐ och övervakningssystem.
God kännedom om normer, standarder och rekommendationer som gäller för mätning, provning och drift av HVAC‐ och HVDC‐kablar från 130 kV och uppåt.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg, Göteborg, eller Västerås. Hemstationering kan vara aktuellt.
Möjlighet till distansarbete upp till 50 %, om arbetet tillåter #LI-hybrid.
Resor förekommer i denna tjänst för fältarbete. Uppskattningsvis 80-100 resdagar/år.
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret.
Sista ansökningsdag är den 17 augusti 2026.
Tjänsten är en tillsvidareanställning
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Anders Lundblad, rekryterande chef, 010-475 9994
Caroline Kirschon, rekryterare, 010-350 9249
Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post:fornamn.efternamn@svk.se
. Under semestertider nås vi på mail och svarstiden är längre än vanligt. https://www.svk.se/jobba-har/
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet.Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät.https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 35 SUNDBYBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
9992962