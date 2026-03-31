Teknikinformatör med skarp systemförståelse
Infotiv erbjuder konsulter, lösningar och verktyg som hjälper våra kunder att med framgång utveckla och digitalisera sina produkter och produktinformation. Våra åtaganden kännetecknas av kundfokus, personligt bemötande, kvalitetsfokus och långsiktighet. Vi är nyfikna och prövar gärna nya lösningar tillsammans med våra kunder.
Bli en del av Infotiv
Är du en teknikinformatör som trivs i gränslandet mellan avancerad teknik och pedagogisk förmedling? Vi söker dig som har en ingenjörsmässig inställning och vill bidra till våra kunders framgång i komplexa projekt, oavsett om det handlar om fysiska produkter eller digitala system.
Vilka är vi?
Som anställd hos oss på Infotiv blir du en del av en öppen gemenskap där vi stöttar och hjälper varandra. Vår filosofi sammanfattas i ledorden "varmt hjärta och skarp hjärna". Varmt hjärta: Står för empati, tillit och samarbete - vi vill att du ska känna dig sedd och lyssnad på. Skarp hjärna: Står för kompetens och innovation, där vi uppmuntrar din kreativitet och ditt initiativtagande.
Vi är anslutna till Almega och erbjuder kollektivavtal för din trygghet. Våra starka kundrelationer ger oss möjlighet till en långsiktig strategi där du utvecklas genom rätt uppdrag och kontinuerlig kompetensutveckling.
Din utmaning: Att göra det komplexa begripligt
Inom avdelningen Information & Design hjälper vi våra kunder att beskriva hur deras produkter fungerar, används och repareras. Våra uppdrag spänner över ett brett fält - från traditionell mekanik och fysiska produkter till moderna mjukvarutjänster och IT-system. Som teknikinformatör hos oss är du den avgörande länken innan informationen når användaren.
Några exempel på arbetsuppgifter
• Informationsproduktion och strukturering av tekniskt innehåll.
• Aktivt arbete med koordinering och kvalitetssäkring för att minimera felmarginaler.
• Att snabbt sätta dig in i nya, avancerade produkter och förstå hur de används i praktiken.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och vet vad du kan, oavsett om du har jobbat som konsult tidigare eller kommer direkt från industrin. Du ser värdet i att dela med dig av kunskap och samarbeta i team, men kan även driva dina egna uppgifter självständigt.
Vi söker dig som har:
• Utbildning: Högskole- eller civilingenjörsexamen, alternativt en relevant teknikinformationsutbildning.
• Teknisk verktygslåda: Erfarenhet av att arbeta strukturerat med XML och CMS.
• Språk: Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift.
• Meriterande: Erfarenhet från fordonsbranschen är ett stort plus.
Dina egenskaper:
• Du har ett genuint intresse och nyfikenhet för teknik.
• Du är strukturerad och har lätt för att se mönster och logiska samband i komplex information.
• Du triggas av att hitta innovativa lösningar och ta egna initiativ i ditt arbete.Publiceringsdatum2026-03-31Så ansöker du
Vill du bli en del av gemenskapen på Infotiv? Vi letar alltid efter nya stjärnor och ser fram emot att lära känna dig! Vi är nyfikna på:
• Din resa: Vad har du gjort tidigare och vad drömmer du om att göra hos oss?
• Personen bakom CV:t: Vem är du när arbetsdagen är slut?
• Din personlighet: Berätta gärna vad som gör just dig till en bra kollega.
Vänta inte med din ansökan - vi träffar kandidater löpande och tjänsten kan tillsättas snabbt.
Observera att vi som en del av vår rekryteringsprocess genomför drogtest samt säkerhetsprövning vid behov.
Vi hoppas att du vill växa och utvecklas tillsammans med oss!
Tillsvidare
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infotiv AB
https://www.infotiv.se
För detta jobb krävs körkort.
Infotiv
9829007