Teknikinformatör med passion för teknik
Nåvi AB / Marknadsföringsjobb / Jönköping Visa alla marknadsföringsjobb i Jönköping
2026-08-04
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, Habo
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eller i hela Sverige
Varför?
Vår kund är en framstående nordisk lösnings- och konsultpartner som erbjuder tjänster inom digital transformation, cybersäkerhet och totalförsvar. Med starka kopplingar till försvars- och säkerhetskoncernen Saab, bidrar de med sina 2300 passionerade medarbetare till att skapa ett hållbart och säkert samhälle genom att hjälpa företag, industri och offentlig sektor att dra nytta av teknik och digitalisering.
Ditt nya uppdrag
Har du en fallenhet för att förmedla tekniska detaljer på ett tydligt och pedagogiskt sätt, samtidigt som du månar om kollektiv framgång? Då kan du vara den teknikinformatör vi söker!
Du och dina kollegor kommer navigera världen av teknisk produktinformation och eftermarknad tillsammans. Vi tror att du är bra på att skapa anpassade och korrekta texter för tekniska produkter och system. Vidare tror vi att du motiveras av att vara en viktig del av produktens livscykel - hela vägen från utveckling till lansering och slutligen även avveckling.
För att passa in i gruppen har du en hands-on och operativ approach, gillar att se progress och motiveras av att jobba verksamhetsnära.
Om just dig
Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse och en för rollen relevant utbildningsbakgrund. Som person är du trygg i dig själv, ansvarstagande, strukturerad och har en utpräglad förmåga att kommunicera med olika personligheter.
Du har ett jordnära förhållningssätt, är lösningsorienterad och bidrar positivt till både företagskultur och effektivitet. I ditt skrivande är du mån om att hålla en tydlig och professionell tonalitet. Vi tror att du har...
Teknisk högskoleutbildning inom t.ex. maskin, el, eller data
Stort tekniskt intresse
Goda språkkunskaper i svenska och engelska
Meriterande om du har...
Erfarenhet av systemekonomi / ILS
Där kultur möter människa
Du kommer arbeta som konsult i ett team med blandade åldrar som tillsammans har en lång genomsnittlig yrkeserfarenhet. Om du gillar teknik och har ett intresse av hur teknik fungerar samt vill vara del i ett team med gemensamt lärande och samarbete är detta en tjänst för dig.
Vi finns här
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsätta innan sista ansökningsdag. Ansök idag - vi ser fram emot att höra mer om hur du kan och vill bidra i rollen!
Rasmus Lindholm / 0761 - 712 890 | rasmus@navi.se
Daniel Holmroos / 0763 - 260 033 | daniel@navi.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7842642-2131198". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nåvi AB
(org.nr 559286-4317), https://jobb.navi.se
Tegnérgatan 5 (visa karta
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553 32 JÖNKÖPING Arbetsplats
Nåvi Kompetens Jobbnummer
10022224