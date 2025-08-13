Teknikinformatör Gripen C/D
Saab AB / Marknadsföringsjobb / Linköping Visa alla marknadsföringsjobb i Linköping
2025-08-13
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
I din befattning blir du en del av sektionen Maintenance Instructions C/D som består av 16 teknikinformatörer. Teamet präglas av hjälpsamhet, kompetens och en god stämning. Hos oss finns goda möjligheter till lärande och utveckling. Vårt jobb är att producera målgruppsanpassad och tydlig teknikinformation som stöttar flygplanstekniker i deras dagliga jobb och därmed håller Gripen flygande.
Sektionen har följande huvudansvar:
* Skapar och editerar underhållspublikationer
* Driver tilldelade leveranser och koordinerar med tekniskt ansvariga kring dessa
* Deltar i leveransprocessen av publikationerna
Teknikinformationen produceras på förenklad teknisk engelska (STE), utgående från tekniska underlag. Som teknikinformatör får du bred kunskap om Gripens alla system och funktioner. Du jobbar i det spännande gränssnittet mellan design och teknik i användning och har en tät dialog med de delar av organisationen som är tekniskt ansvariga för innehållet. Publiceringsdatum2025-08-13Profil
Som person ser vi att du är strukturerad, analytisk, lösningsorienterad och kommunikativ. Du har förmågan att skapa dig en helhetsbild samtidigt som du håller koll på detaljerna och inser vikten av noggrann analys och välgrundade beslut. Du har god samarbetsförmåga och har förmågan att sätta dig in i andras perspektiv. Det är viktigt att du trivs i en roll där du är den som själv driver arbetet framåt och får saker att hända. Du har med dig affärsförståelse och leveransfokus såväl som en vilja att förbättra processer och arbetssätt.
För att lyckas i rollen har du:
* Stort intresse för teknik och användbarhet
* God problemlösningsförmåga
* Förmåga att navigera och arbeta i en komplex IT-miljö
Erfarenhet av följande verktyg och specifikationer är meriterande:
* Simplified Technical English
* S1000D
* Xml-baserade verktyg för att producera teknikinformation
* Teamcenter eller liknande Product Lifecycle Management-system
* JIRA och Confluence
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25,500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_35944". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9456048