Teknikinformatör - Försvarsindustri
Etteplan Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Lund Visa alla marknadsföringsjobb i Lund
2025-12-15
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Etteplan Sweden AB i Lund
, Halmstad
, Ljungby
, Växjö
, Hylte
eller i hela Sverige
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Vi är ca 4000 teknikspecialister som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö.
Gillar du teknik och sätter värde på teknisk information som är tydlig och korrekt? Tycker du om att arbeta effektivt i digitala system? Är du en person som trivs med variation, utmaningar och att jobba i ett härligt team? Då ska du spana in den här annonsen!
Om rollen
Som teknikinformatör hos oss blir du en viktig spelare i vårt team bestående av teknikinformatörer, dokumentationsingenjörer och projekt- och förändringsledare. Vi arbetar med spännande kunder inom flera branscher och ser till att deras produkter får användarvänlig och effektiv teknisk information. Just nu är efterfrågan stor hos kunder inom försvar och dual-use.
Arbetet sker ibland hos kund och ibland inhouse från vårt kontor. Vi tillämpar en flexibel hybridpolicy som gör det möjligt att delvis arbeta hemifrån när förutsättningarna finns.
Du kommer att:
- Arbeta strukturerat och topicbaserat i Content Management System (CMS).
- Skapa och utveckla teknisk information enligt gällande standarder.
- Ta ansvar för hela processen - från sammanställning av underlag till färdig leverans.
- Arbeta både självständigt och i team.
Vem är du?
Du är nyfiken på teknik och har en förmåga att omvandla komplex information till tydliga instruktioner som användarna förstår och har nytta av. Du är social, lösningsorienterad och metodisk. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och ser till att få tag i den information du behöver för att komma framåt.
Du bör ha bra känsla för text, struktur och pedagogik, samt god teknikförståelse som gör att du har förmåga att sätta dig in i ny teknik och förstå användarens behov. Dessutom har du lätt för att uttrycka dig på både svenska och engelska.
För att lyckas hos oss tror vi att du har:
- Eftergymnasial utbildning som ger dig en bra grund som teknisk skribent.
- 3-5 års erfarenhet som teknisk skribent, gärna inom försvarsindustrin.
- God erfarenhet av XML-baserade CMS.
- Arbetat topicbaserat och ha god förstålese för struktur och upplägg.
- Kunskap om DITA och STE (Simplified Technical English).
Det är meriterande om du har erfarenhet:
- av uppdrag inom försvar och/eller arbete enligt S1000D-standarden.
- som artikelinformatör, ILS eller underhåll.
Att vara konsult hos Etteplan
Som senior konsult hos Etteplan får du arbeta med spännande och komplexa uppdrag där din erfarenhet verkligen gör skillnad. Du kombinerar tryggheten av en stabil arbetsgivare med möjligheten att bidra i projekt som både är tekniskt utmanande och spänner över branscher som påverkar människors vardag och framtid. Vi ser att din erfarenhet är en nyckel i att hitta smarta, hållbara och effektiva lösningar.
Vi erbjuder en miljö där du kan utvecklas vidare, oavsett om du vill fördjupa din specialistkompetens, leda projekt eller agera rådgivare. Hos oss möter du både juniora talanger och kollegor med lång erfarenhet, och tillsammans driver vi innovativa lösningar som gör nytta för både kund och samhälle.
Ansökan och nästa steg
Ansökan sker genom att du laddar upp ditt CV och besvarar några korta frågor kopplade till tjänsten. Urval och intervjuer sker löpande, så avvakta inte med din ansökan. Rekryteringsprocessen inleds med en telefonintervju och följs av möten med ansvarig konsultchef samt vid behov ytterligare kollegor. Vårt mål är att processen ska vara smidig för att vi tillsammans ska kunna ta nästa kliv framåt.
Vill du veta mer om vad som händer på våra kontor? Kika in på vår Instagram.
Känner du att Etteplan är rätt för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team!
Julledigheten är här och vi har flera spännande annonser ute under den här perioden. Detta innebär att vi tar emot fler ansökningar än vanligt. Då urval kommer att ske under de första veckorna i januari kan det ta lite längre tid för oss att återkoppla om din status i rekryteringsprocessen. Vi uppskattar ditt tålamod och önskar dig en God Jul och en God fortsättning!
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Med en dynamisk och inkluderande arbetskultur, erbjuder vi spännande uppdrag, mångfaldiga kundrelationer och en miljö där din ambition får blomma. Vi är över 700 teknikspecialister i Sverige som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö. Hos oss finns många möjligheter för dig som vill växa och utvecklas i en framåtsträvande organisation. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etteplan Sweden AB
(org.nr 556526-0592), https://www.etteplan.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Etteplan Jobbnummer
9643826