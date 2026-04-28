Tekniker Work System Göteborg (Aröd)
2026-04-28
Vi är Work System - och vi gör skillnad i yrkesproffsens vardag.
Sedan 2009 har vi skapat smarta, krocktestade och modulära bilinredningar som ger ordning och reda i servicebilar över hela Europa. Vår drivkraft är enkel: att göra arbetslivet säkrare, smidigare och mer effektivt. Vi kombinerar innovation, kvalitet och omtanke med en stark teamkänsla där vi stöttar varandra och våra kunder. Tillsammans bygger vi lösningar som sparar tid, pengar och miljö - och gör varje arbetsdag säkrare.
Din roll som Tekniker hos oss
Som tekniker hos oss har du en praktisk och varierad roll där du arbetar med montering och installation av bilinredning och tillbehör i transportbilar och pickups.
Du installerar våra produkter i och på kunders fordon - allt från inredning och extraljus till arbetsbelysning, takutrustning och pick-up-tillbehör. Arbetet är hands-on och omväxlande, där du arbetar med flera olika moment i vardagen.
I rollen är ansvarstagande, noggrannhet, effektivitet och samarbete en självklar del av vardagen.
I takt med att du utvecklas får du successivt ta dig an mer avancerade moment och större ansvar - alltid med stöd från ditt team.
Hos oss står teamwork, kvalitet och stolthet i hantverket i centrum. Du blir en del av ett engagerat team där arbetsglädje är en naturlig del av vardagen.
Du får en gedigen introduktion, certifieras i vårt arbetssätt och utvecklas löpande genom vårt interna kompetensutvecklingsprogram WS Academy.
Vi tror att du...
• praktisk, noggrann och har ett genuint intresse för bilar och teknik. Du trivs i ett arbete där du får arbeta praktiskt, tänka smart och se tydliga resultat av det du gör.
Du är en lagspelare som gillar struktur, ordning och effektivitet - men som också trivs i ett entreprenöriellt klimat med korta beslutsvägar.
Vi tror att minst en av följande stämmer in på dig:
Du har tidigare arbetat som servicetekniker, tekniker, mekaniker eller påbyggarmontör.
Du har ett intresse av elinstallationer (12v) eller fordonsteknik.
Du har ett tekniskt kunnande.
Du mekar gärna på fritiden och vill ta det intresset till nästa nivå.
Erfarenhet som tekniker är meriterande, men inget krav. Har du rätt inställning, driv och vilja att lära dig kommer du långt - vi lär dig det du behöver genom vårt uppskattade kompetensutvecklingsprogram WS Academy.
För tjänsten krävs B-körkort (manuellt) och att du behärskar svenska i tal och skrift.
Vad får du hos oss?
På Work System får du mer än bara ett jobb - du blir en del av en fantastisk gemenskap där alla brinner för att göra skillnad. Hos oss får du:
Möjlighet att växa genom vårt egenutvecklade kompetensutvecklingsprogram WS Academy.
Stöd och samarbete med fantastiska kollegor i ett Great Place to Work-certiferat företag.
Marknadsmässig lön, ATF, vinstdelning, pension & försäkringar.
Friskvårdsbidrag, friskvårdstid och roliga teamaktiviteter som AW 's, julfester och event.
Work System - en av Sveriges bästa arbetsplatser!
Varje år utvärderar Great Place to Work arbetsplatser utifrån trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. Våra medarbetare är en av våra viktigaste resurser - och deras engagemang är en stor del av vår framgång.
I år placerade vi oss på plats 15 på listan över Sveriges bästa arbetsplatser i kategorin medelstora bolag. Något vi är otroligt stolta över - och som vi ser som ett kvitto på vår kultur av gemenskap, glädje och laganda!
Mer om oss
Work System utvecklar, säljer och installerar utrustning till lätta transportbilar med värdeorden stolthet, enkelhet och snabbhet i fokus. Företaget grundades 2009 och har växt kraftigt sedan dess. Vi har tilldelats flera utmärkelser för den fantastiska tillväxt resan som gjorts - och vi har en minst lika spännande tid framför oss!
Idag är vi ett härligt gäng på ca 120 medarbetare. Work System finns representerat i hela Europa, både med anläggningar vi äger själva och med Partners. Vi täcker hela Sverige med 27 anläggningar, från Malmö i Syd till Kiruna i Norr.
"Hos oss hittar du inga långa beslutsvägar - och heller ingen hierarkisk organisation. Stolthet, enkelhet, snabbhet, ambassadör och glädje är inte bara våra värdeord - utan något som skapat kulturen och känslan på våra anläggningar och kontor runt om i världen".
Praktisk information
Plats: Göteborg (Aröd).
Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning (vi tillämpar 6 månaders provanställning).
Arbetstider: Måndag-fredag, 07.00-16.00.
Start: Enligt överenskommelse.
Lön: Fast lön + vinstdelning, pension och försäkringar enligt avtal.
Lönespann: 28 000kr - 32 000kr + vinstdelning.
Förmåner: Utbildningar via WS Academy, friskvårdsbidrag, friskvårdstid, hälsofrämjande aktiviteter, AW, julfester och teamaktiviteter i världsklass
Är du redo? Eller låter detta som någon du känner?
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Work System Sweden AB
(org.nr 556782-6713)
Aröds industriväg 3
)
417 05 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
Work System Göteborg AB Aröd
9879927