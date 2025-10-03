Tekniker (Verkstadsindustri) - Norra Stockholm
WeStaff Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2025-10-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos WeStaff Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med produktionsteknik i en modern verkstadsindustri?
Vi på WeStaff söker nu en tekniker till ett innovativt tillverkningsföretag i norra Stockholm. Här får du en bred roll där du blir en viktig länk mellan produktion, konstruktion och utveckling och där du får arbeta nära både operatörer, tekniker och ledning för att skapa förbättringar i hela tillverkningskedjan.
Om tjänstenSom produktionstekniker arbetar du med att utveckla och effektivisera produktionsprocesser inom plåtbearbetning, svetsning, montering och elkoppling. Du blir en nyckelperson som säkerställer att arbetssätt och rutiner håller hög kvalitet och bidrar till säkerhet, effektivitet och långsiktig utveckling.
Exempel på arbetsuppgifter: Driva produktionstekniska förbättringar med fokus på säkerhet, kvalitet och effektivitet.
Stödja arbetsledare och kvalitetsavdelningen vid avvikelser och reklamationer.
Granska, utveckla och dokumentera arbetsmetoder, processer och instruktioner.
Samverka med konstruktion kring produktframtagning, ritningsunderlag och val av tillverkningsmetoder.
Delta i planering av underhåll, reparationer och kalibrering.
Leda och delta i förbättringsprojekt enligt LEAN-metodik.
Säkerställa att rutiner, riktlinjer och standarder följs och vidareutvecklas.
Vem är du?
Vi söker dig som är kunnig inom produktionsteknik och verkstadsindustri och som vill bidra med både din erfarenhet och ditt engagemang. Du trivs i en roll där du får kombinera teknik och praktiskt arbete med förbättringsprojekt. Som person är du social, lösningsorienterad och noggrann och du har lätt för att samarbeta med olika funktioner i organisationen.
Krav: Minst 2 års erfarenhet inom tillverknings- eller verkstadsindustrin som underhålls-/servicetekniker eller motsvarande.
Ritningsläsning: goda kunskaper i att tolka både mekaniska ritningar och elscheman.
Mätteknik: grundläggande kunskaper och vana att arbeta med mätutrustning.
Plåtbearbetning: praktisk erfarenhet från produktion.
Svetsning: erfarenhet av svetsarbete.
Montering: tidigare erfarenhet av montering i verkstads- eller produktionsmiljö.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Erfarenhet av ERP/MPS-system och goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel.
Det är även meriterande om du har:
Erfarenhet av automatisering och kalibrering.
Elteknisk kompetens.
Erfarenhet av LEAN-arbete (t.ex. 5S, SMED, Poka Yoke, Fishbone).
Eftergymnasial utbildning med produktionsteknisk inriktning. Publiceringsdatum2025-10-03Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om WeStaff
WeStaff är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning, kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs gärna mer på www.westaff.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319) Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
9540417