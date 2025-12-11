Tekniker (verkstadsindustri) - Norra Stockholm
WeStaff Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2025-12-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos WeStaff Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med produktionsteknik i en modern verkstadsindustri?
Vi på WeStaff Sweden söker nu en tekniker till ett innovativt tillverkningsföretag i norra Stockholm. Här får du en bred roll där du blir en viktig länk mellan produktion, konstruktion och utveckling och där du får arbeta nära både operatörer, tekniker och ledning för att skapa förbättringar i hela tillverkningskedjan.
Vad innebär jobbet?
Som produktionstekniker arbetar du med att utveckla och effektivisera produktionsprocesser inom plåtbearbetning, svetsning, montering och elkoppling. Du blir en nyckelperson som säkerställer att arbetssätt och rutiner håller hög kvalitet och bidrar till säkerhet, effektivitet och långsiktig utveckling. Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
Driva produktionstekniska förbättringar med fokus på säkerhet, kvalitet och effektivitet.
Stödja arbetsledare och kvalitetsavdelningen vid avvikelser och reklamationer.
Granska, utveckla och dokumentera arbetsmetoder, processer och instruktioner.
Samverka med konstruktion kring produktframtagning, ritningsunderlag och val av tillverkningsmetoder.
Delta i planering av underhåll, reparationer och kalibrering.
Leda och delta i förbättringsprojekt enligt LEAN-metodik.
Säkerställa att rutiner, riktlinjer och standarder följs och vidareutvecklas.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är kunnig inom produktionsteknik och verkstadsindustri och som vill bidra med både din erfarenhet och ditt engagemang. Du trivs i en roll där du får kombinera teknik och praktiskt arbete med förbättringsprojekt. Som person är du social, lösningsorienterad och noggrann och du har lätt för att samarbeta med olika funktioner i organisationen.
Vi ser gärna att du har:
Minst 2 års erfarenhet inom tillverknings- eller verkstadsindustrin som underhålls-/servicetekniker/processtekniker eller motsvarande.
Ritningsläsning: goda kunskaper i att tolka både mekaniska ritningar och elscheman.
Mätteknik: grundläggande kunskaper och vana att arbeta med mätutrustning.
Praktisk erfarenhet inom produktion, gärna inom plåtbearbetning, svets eller som elmontör
Erfarenhet av ERP/MPS-system och goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Körkort och tillgång till bil för att smidigt kunna ta dig till arbetsplatsen.
Det är meriterande (men ej ett krav) om du har:
Erfarenhet av automatisering och kalibrering.
Elteknisk kompetens.
Erfarenhet av LEAN-arbete (t.ex. 5S, SMED, Poka Yoke, Fishbone).
Eftergymnasial utbildning med produktionsteknisk inriktning.
Praktisk info
Start: Omgående
Omfattning: Heltid, måndag-fredag dagtid med möjlighet till flextid
Plats: Norra Stockholm
Förmåner: Friskvårdsbidrag, bra lön, kollektivavtal, pension och personlig konsultchef
Varför WeStaff Sweden?
Hos oss får du en trygg anställning och blir en del av ett engagerat team med över 30 års erfarenhet inom produktion och tillverkning.
Vi tror på långsiktiga relationer, personlig kontakt och att du ska trivas på jobbet.
WeStaff är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara matchningar. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer på www.westaff.sePubliceringsdatum2025-12-11Så ansöker du
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319) Arbetsplats
WeStaff Sweden Kontakt
Team WeStaff Sweden info@westaff.se Jobbnummer
9638572