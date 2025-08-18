Tekniker/operatör
2025-08-18
Metallforskningsinstitutet Swerim söker dig som är nyfiken och engagerad och vill vara med och skapa framtidens metallurgiska industri tillsammans med våra ägare och kunder. Swerim finns med i många samarbeten och utmanade projekt och kan erbjuda stora utvecklingsmöjligheter det är på Swerim det händer!
Inom affärsområde Pilot och Demo i Luleå arbetar ca 30 personer. Vi bygger om och anpassar vår anläggning för att passa kundens förhållanden och utvecklar processer i en skala som gör dem överförbara till kundens tillverkningsprocesser.
Om arbetet
Till försökshallarna i Luleå söker vi nu en engagerad och självgående tekniker/operatör. I försökshallarna finns bland annat en ljusbågsugn, konverter, induktionsugnar och flera specialbyggda enheter genom uppdrag från industrisatsningar.
De som arbetar inom affärsområdet är främst tekniker med olika specialistkompetenser, operatörer, mekaniker, industrielektriker, instrumentingenjörer och processingenjörer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Förbereda och delta i genomförandet av pilotförsök både i nya och befintliga pilotanläggningar.
Underhåll av befintliga pilotanläggningar och fastigheter.
Handha och styra befintliga och nya försöksutrustningar i liten och stor skala.
Delta i uppförandet av nya processanläggningar.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden samarbete, engagemang, nyfikenhet och integritet eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling i våra uppdrag för en hållbar industri!
Vem är du?
Vi söker dig med minst en gymnasial utbildning inom industriteknik eller motsvarande. Meriterande är operatörserfarenhet i processindustrin, erfarenhet av injektionsutrustning och gasreningssystem, erfarenhet av traverskörning av flytande (slagg/metall) transporter och ett praktiskt handlag. Meriterande är också erfarenhet av arbete inom tung industri eftersom vi framför allt verkar inom den metallurgiska industrin.
Du är noggrann, strukturerad, kvalitetsmedveten och mån om att allt arbete vid våra anläggningar ska utföras på ett säkert sätt. Vidare är du ansvarstagande, kan prioritera arbetet effektivt samt har erfarenhet av att arbeta utifrån gällande lagar och föreskrifter.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och placeringsorten är i Luleå. Resor ingår (men inte frekvent) i tjänsten och det är ett krav att du innehar körkort. Skiftarbete förekommer, under begränsade perioder.
Intresserad?
Tycker du att det låter intressant och vill veta mer? Hör gärna av dig genom att maila till johannes.granstrom@cesab.se
Den här rekryteringen sköts av Cesab Rekrytering.
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: johannes.granstrom@cesab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cesab Rekrytering AB
(org.nr 556255-4179)
Aronstorpsvägen 1 (visa karta
)
974 37 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Swerim AB Jobbnummer
9463496