Tekniker med bredd | Skånefrö
2026-02-20
Lyssna på denna tjänst som en podcast! Lyssna när produktionschef Mattias Persson berättar om tjänstens innehåll och företaget Skånefrö.
Tekniker med bredd. Från skiftnyckel till programmering Skånefrö är ett lokalt och familjärt företag med rötterna djupt i den skånska myllan.
Vi har funnits länge och bygger allt vi gör på en kombination av erfarenhet, innovation och en stark vilja att utvecklas. Hos oss möter du både gamla trotjänare i maskinparken och helt nya tekniska lösningar och människor som bryr sig om varandra och jobbet vi gör. Nu söker vi en person som vill vara en viktig del av det. Ena dagen byter du ett lager på en maskin från 50-talet, nästa dag justerar du inställningarna på en robot eller felsöker ett styrsystem. Vi söker dig som gillar att arbeta brett, trivs med att lösa problem och som inte är rädd för att bli lite skitig när det behövs.
Som allroundtekniker hos oss jobbar du både praktiskt och teoretiskt. Du ser helheter, tar ansvar och är trygg i att leda och instruera andra i teamet när situationen kräver det.
Vad du kommer att göra
Skruva, reparera och underhålla maskiner, truckar och utrustning
Felsöka och hitta lösningar inom mekanik, el och styrsystem
Arbeta med inställningar, programmering och förbättring av automationsutrustning
Delta i utvecklingsarbete och förbättringar i produktionen
Stötta och instruera kollegor i tekniska moment
Göra enklare konstruktions- och anpassningsjobb när något behöver byggas eller förbättras
Har du svetsvana är det ett plus, men det är absolut inget krav
Vem vi tror att du är Du gillar teknik på riktigt. Du är nyfiken, lösningsorienterad och van att ta tag i saker. Kanske har du jobbat med industri, underhåll eller automation tidigare. Men lika viktigt är din inställning, vilja att lära och förmåga att samarbeta. Du jobbar noggrant, trivs med ansvar och tycker om när du får vara en del av något som faktiskt spelar roll.
Och viktigast av allt: Var inte rädd för att skicka in en ansökan även om du inte prickar in allt på listan. Har du rätt driv, intresse och attityd så lär vi dig gärna resten. Eftersom vi driver ett eget fjärrvärmenät med pelletspannor och pyrolyspannor förekommer jour i verksamheten, så det är bra om du känner dig bekväm med det.
Vad du får hos oss.
Ett varierat jobb där arbetsdagarna sällan är lika
En arbetsplats där vi hjälps åt och där beslutsvägarna är korta
Möjlighet att påverka och utvecklas tillsammans med engagerade kollegor
En kombination av tradition, ny teknik och sunt förnuft
Har du ett arbete idag men inget CV - lugn vi hjälper dig! Vi förstår att alla personer ser ansökningsprocessen som en ganska jobbig del av att hitta ett nytt jobb. Därför gör vi det enkelt för dig.
Har du ett jobb idag men inget CV? SMS:a "JA SKÅNEFRÖ" till rekryterare Johan Sahlin på 0705-717572. Inom 24 timmar lovar vi att Johan hör av sig till dig med återkoppling och hjälp med nästa steg i processen. Det är vad vi kallar för enkel rekrytering.
Denna rekryteringsprocess I denna rekrytering samarbetar Skånefrö med HIREQ. För ytterligare informationen kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Vi ser fram mot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
