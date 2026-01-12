Tekniker med administrativt ansvar - fordonsverkstad
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Maskinreparatörsjobb / Linköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Linköping
2026-01-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-12Beskrivning
Vår kund befinner sig i en expansiv fas och söker nu en administrativt stark medarbetare som även har teknisk kompetens inom personbilsteknik. Rollen innebär ett brett ansvar där du blir navet i avdelningens dagliga flöde - från kundkontakt och planering till dokumentation och fakturering. Du arbetar i en miljö där service, struktur och noggrannhet är avgörande för att skapa effektiva processer och en högkvalitativ kundupplevelse.Dina arbetsuppgifter
I den här rollen ansvarar du för hela ärendehanteringen, där administration och kundkontakt utgör en stor del av arbetet. Du bokar tider, tar emot kundärenden och driver kommunikationen med bilägare genom hela processen. Du säkerställer korrekt dokumentation, upprättar fakturor och ser till att all information hanteras effektivt och strukturerat. Utöver detta utför du även felsökningar, service och reparationer på personbilar, vilket gör att du får en varierad roll där både det administrativa och det tekniska arbetet är centrala delar av ditt ansvar.Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete som personbilstekniker
Erfarenhet av administrativt arbete eller kombinerad administrativ och teknisk roll
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
B-körkort
Hög servicekänsla och engagemang
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för hela flödet
Meriterande kvalifikationer
Kunskaper i tyska
Utökat körkort C1
Erfarenhet från motorbranschenAnställningsvillkor
Plats: Linköping
Anställningsform: Heltid
Erfarenhetsnivå: Mellannivå
Uppdraget innebär en direktanställning hos kundföretaget.
Om du är redo att ta dig an en roll inom administration och personbilsteknik och bidra med din kompetens och erfarenhet - tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga CV i din ansökan som tydligt visar att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot att höra från dig!
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR.
För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6868343-1784867". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Klostergatan 27A (visa karta
)
582 23 LINKÖPING Arbetsplats
Q Sverige Jobbnummer
9679788