Tekniker | Lernia Bemanning | Malmö

2025-10-20
Har du teknisk erfarenhet och vill jobba som verktygsreparatör? Då har vi jobbet för dig! Publiceringsdatum2025-10-20Om tjänsten
Vi söker en engagerad och noggrann verktygsreparatör till vår kund i Malmö. Din huvudsakliga uppgift kommer att vara att felsöka och reparera verktyg med fokus på kvalité, effektivitet och kostnader. Du kommer även att ansvara för inventering av reservdelar. Tjänsten är på dagtid i Malmö och ska tillsättas snarast.
Vi erbjuder:
• Ett tekniskt varierande arbete med goda möjligheter till personlig och karriärmässig utveckling.
• Utbildning sker på plats för att säkerställa att du har all kunskap och kompetens som krävs för att lyckas i din roll.
Om dig
För att passa i rollen söker vi dig som har/är
• Erfarenhet av verktygsreparation och felsökning är meriterande
• Teknisk färdighet är meriterande
• Förmåga att arbeta självständigt och i team
• Noggrannhet och ett öga för detaljer
• Bra attityd och positiv inställning
• Villig att lära sig nya saker
• Strukturerad person som följer processer
• Svenska i tal och skrift samt förståelse för engelska
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
Urval och intervjuer sker löpande, så välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
