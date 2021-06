Tekniker Förebyggande Underhåll - Skånemejerier Försäljning AB - Maskinreparatörsjobb i Malmö

Skånemejerier Försäljning AB / Maskinreparatörsjobb / Malmö2021-06-28Nu söker vi på Skånemejerier en ny Underhållstekniker med fokus på förebyggande underhåll. Har du erfarenhet av att arbeta med underhållsfrågor, är drivande och lösningsorienterad - då hoppas vi att du skickar in din ansökan.Skånemejerier är Sveriges näst största mejeriföretag och verksamheten består i huvudsak av produktion och försäljning av mejeriprodukter (färskvaror och ost) samt fruktdrycker. Vi har fyra anläggningar i södra Sverige och på vår största anläggning i Malmö tillverkas de flesta av våra färskvaror. Här finns hela kedjan under ett och samma tak, från råvarumottagning till leverans ut till kund.Sedan 2012 ingår Skånemejerier i franska Groupe Lactalis-koncernen, världens största ostproducent. Detta ger dig internationella kontaktytor samtidigt som du får arbeta med lokala frågor och processer.Hållbarhet är kärnan i Skånemejeriers verksamhet och visionen är att bli Sveriges mest hållbara mejeri.Huvudsakliga arbetsuppgifterAtt arbeta med förebyggande underhåll hos oss innebär att du är expert inom ditt område. Du kommer att arbeta både självgående och i team samt ta egna initiativ. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:Planera och utföra förebyggande underhåll av maskiner och utrustningFölja upp utrustningens prestanda och identifiera bristerFöreslå, implementera förbättringar samt följa upp.Planera, leda och vara delaktig i servicearbetenArbeta för att hålla rätt lagernivå när det gäller reservdelar inom ansvarsområdet.Medverka vid installationer av ny utrustningDaglig felsökning och reparationsarbeteTa fram nya rutiner och utbilda såväl UH- som produktionspersonal.Hålla en relation med befintliga avtalspartners samt se över nya avtalsförslagJobba aktivt med att hitta Rotorsaker till felen som stör produktionenArbetstiden är dagtidsarbete som är förlagt någon gång mellan 06-18.00. Var tredje helg har du även beredskap under helgen, för att agera support till den skiftgående personalen på plats. Du blir en del av ett kunnigt team med ca 40 kollegor.Vem söker vi?Vi söker dig som har några års erfarenhet av liknande arbete, gärna inom livsmedelsbranschen. Vi ser gärna att du har en teknisk gymnasieutbildning eller yrkesutbildning för maskintekniker. Det är även meriterande om du har kännedom eller erfarenhet av PLC-programmering eller automation. Då du har många kontaktytor är det viktigt att du har en god kommunikativ förmåga och kan samarbeta med kollegor i olika delar av organisationen. Du är ansvarstagande och mån om att utföra ett gott arbete.Våra värdeordSkånemejeriers arbete grundar sig i ledorden engagemang, ambition och enkelhet. Vi strävar efter gemensamma och individuella prestationer som utvecklar både företaget och människor. Vi agerar som entreprenörer, är ansvarstagande och lojala och vi är tillgängliga, prestigelösa, öppna och pragmatiska.Vad erbjuder företaget dig?Skånemejerier är en del av Lactalis Group som har produktion i ett femtiotal länder på fyra kontinenter. Det ger våra medarbetare tillgång till en stor bredd av kompetensutveckling och möjligheten att bygga internationella kontaktnätverk. Bredden i vår verksamhet gör också att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter inom allt från produktion till ekonomi och marknadsföring, på både lokal och internationell nivå.Information och ansökanLåter det som en spännande tjänst och du har de erfarenheter vi söker så tveka inte att höra av dig med din ansökan.I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Vi ber dig därför att ansöka så snart som möjligt, dock senast den 15 augusti 2021.Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef: Robbie Kerr, underhållschef: 040-619 33 08 eller robbie.kerr@skanemejerier.se Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Johanna Holmberg, HR Generalist: 040-619 30 18 eller johanna.holmberg@skanemejerier.se ---------------------------------------------------------------------------------På Skånemejerier arbetar vi för en säker, god och drogfri arbetsmiljö. Externa slutkandidater till tjänsten kommer därför att bli ombedda att presentera ett utdrag ur belastningsregistret, genomföra ett drogtest samt i förekommande fall erbjudas hälsoundersökning på vår Företagshälsovård. Som en del i vårt förebyggande arbete så genomför vi kontinuerligt slumpvisa alkohol- och drogtester.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-06-28Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-15Skånemejerier Försäljning AB5832659