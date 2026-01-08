Tekniker för arbete med svagström i Göteborg
ELinked AB / Installationselektrikerjobb / Göteborg Visa alla installationselektrikerjobb i Göteborg
2026-01-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ELinked AB i Göteborg
, Mölndal
, Tjörn
, Alingsås
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med moderna säkerhets- och kommunikationssystem i spännande projekt tillsammans med ett engagerat team?
Just nu söker vi två tekintresserade personer till ett kundföretag i Göteborg.
Du kommer att ingå i ett kompetent team och delta i både mindre servicejobb och större installationsuppdrag. Kunden du arbetar hos är en välkänd aktör inom svagström & teknik i Göteborgsområdet. Du startar din anställning hos eLinked AB och efter 6 månaders arbete kan det finnas möjlighet att ta anställning direkt hos kundföretaget, givet att det har fungerat bra och alla parter är nöjda.I rollen är du stationerad på en större industri i Mölndal.Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Installation och felsökning i tele- och datanät
Dokumentation enligt gällande standarder och rutiner
Samarbete med projektledare, tekniker och montörer
Vi söker dig som har:
El-, tele- eller svagströmsteknisk utbildning
B-körkort (krav)
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Hög ansvarskänsla och säkerhetstänk
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande om du har:
Erfarenhet av larminstallationer, fiber eller passersystem
Kunskap inom nätverk, brandlarm eller KNX
Vad vi erbjuder:
Som konsult hos eLinked blir du en del av ett professionellt nätverk av tekniker och montörer. Vi matchar alltid dina uppdrag utifrån din kompetens, utveckling och dina mål.
Vi erbjuder bland annat:
Konkurrenskraftig lön utifrån erfarenhet
Tjänstepension och olycksfallsförsäkring
Friskvårdsbidrag - giltigt på Nordic Wellness, SATS och 24/7 Fitness
Möjlighet till intern utveckling, utbildningar och certifieringar
Regelbundna träffar, aktiviteter och teamaktiviteter
Ett stort kontaktnät inom el- och säkerhetsbranschenSå ansöker du
Låter detta som något för dig?Registrera din ansökan via länken och bifoga ett uppdaterat CV.Urval sker löpande - tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linus Borszeki linus@elinked.se Jobbnummer
9674250