Tekniker
2025-12-22
Vi söker en tekniker med stort engagemang och teknisk kompetens till Avdelning hjälpmedel medicinsk behandling i hemmet på Hjälpmedelscentralen i Skövde.
Hjälpmedelscentralen erbjuder ett brett utbud av hjälpmedel och tjänster. Som tekniker bidrar du till att göra skillnad i människors vardag genom ett meningsfullt och samhällsnyttigt arbete.
Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Ditt arbete som tekniker på Hjälpmedelscentralen handlar om patientsäkerhet och bra service. Du bidrar med din samarbetsförmåga och tekniska kompetens för att förse våra kunder med hjälpmedel inom medicinsk behandling i hemmet. Majoriteten av arbetet utförs självständigt men du ingår också i ett team med andra tekniker i vår verkstad där arbetsrotation tillämpas.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Olika serviceinsatser, exempelvis rekonditionering, funktionskontroll, godsmottagning, leverans och avhjälpande underhåll av hjälpmedel
Förebyggande underhåll i verkstaden och hos enskilda brukare
Dokumentation i IT-stödet Sesam2 för registrering av alla förekommande aktiviteter
När du på sikt har blivit bekväm och bekant med vårt produktsortiment kan du även komma att bli involverad i vårt upphandlingsarbete. Resor i arbetet förekommer.
För att kunna ge god service i rollen som tekniker behöver du:
Ha ett gott bemötande och vara serviceinriktad
Arbeta bra tillsammans med andra
Kunna arbeta självständigt och strukturerat
God kommunikationsförmåga
För tjänsten krävs att du har en fullgjord gymnasieutbildning med teknisk inriktning i kombination med arbetslivserfarenhet som gett dig dokumenterad teknisk kunskap. Vidare kommunicerar du obehindrat på svenska i tal och skrift och din datorvana är mycket god. Du har lätt för att lära dig och arbeta i olika IT-system. B-körkort samt god körvana är ett krav för tjänsten.
Erfarenhet av arbete inom vården samt kunskap inom data/el ses som meriterande för tjänsten. Om företaget
Hjälpmedelscentralen tillhör Försörjningsförvaltningen inom Västra Götalandsregionen och är ett kompetens- och logistikcenter för de 49 kommunerna, samt Västra Götalandsregionens egna verksamheter. Vi finns i Borås, Mölndal, Skövde, och Uddevalla.
Vårt tjänsteutbud grundar sig i vårdgivarnas behov av såväl fördjupad kunskap inom hjälpmedelsområdet som olika servicetjänster för att stödja vårdkedjan. Vi ombesörjer inköp, lagerhållning, distribution samt service och underhåll av hjälpmedelsartiklar. Vi hjälper också förskrivare med bl.a. hjälpmedelsrådgivning, individuell utprovning, anpassningar/ specialanpassningar samt studiebesök och utbildningar.
Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Som en del i vårt team lägger du som medarbetare grunden för en fungerande hälso- och sjukvård.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på Hjälpmedelscentralen Skövde. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Frågor om tjänsten hanteras av rekryterande chef Jens Wallerman.
Vi ser fram emot din ansökan!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
