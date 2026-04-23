Teknikchef till Industriverken
2026-04-23
Vill du vara med och forma framtidens produktion i ett företag med stark tillväxt, höga ambitioner och hållbarhet i fokus? Nu söker vi en engagerad och driven Teknikchef som vill ta en nyckelroll i vår fortsatta expansion.
Hos oss får du möjlighet att påverka på riktigt - genom att leda utvecklingen av moderna produktionsprocesser, öka automationsgraden och skapa långsiktig konkurrenskraft.
Om rollen
Som Teknikchef ansvarar du för att driva och utveckla vår teknik med fokus på automation, effektivisering och hållbar produktion. Du leder förändringsarbete där vi befinner oss just nu, från idé till genomförande och uppföljning, samtidigt som du coachar medarbetare från olika delar av organisationen och stärker vår förbättringskultur.
Du arbetar nära produktionschef och produktionsteamet i det dagliga arbetet och blir en central kraft i att identifiera möjligheter, optimera flöden och genomföra tekniska förbättringar.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda och driva utvecklings- och investeringsprojekt inom automation och produktionsteknik
Identifiera förbättringspotential i processer, flöden och arbetssätt
Genomföra analyser, implementera förändringar och följa upp resultat
Vara delaktig i den dagliga verksamheten tillsammans med produktionschef
Bidra till företagets långsiktiga automationsstrategi och tillväxtresa
Säkerställa effektiva, hållbara och konkurrenskraftiga produktionslösningar
Vi söker dig som har
Eftergymnasial utbildning, högskoleingenjör eller civilingenjör inom relevant område
Erfarenhet som verktygsmakare eller av kvalitets- eller produktionsansvar inom tillverkande industri
Dokumenterad erfarenhet av förbättringsarbete och implementering i verksamhet
Bred teknisk förståelse och intresse för automation
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
God datorvana
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet från verktyg inom plåtbearbetning eller pressning
Bakgrund inom fordonsindustrin
Kunskap i affärssystemet Monitor ERP
Erfarenhet av maskinintegration och IDUS
Kunskap inom Lean manufacturing, SMED, TPM, Kaizen, 5S och Six Sigma
Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en naturlig ledare som kombinerar tydlighet med engagemang. Du är coachande, pedagogisk och kravställande när det behövs. Samtidigt är du lösningsorienterad, strukturerad och har förmågan att växla mellan strategiskt helhetsperspektiv och operativ detaljnivå.
Du trivs i en föränderlig miljö där samarbete, flexibilitet och initiativförmåga värderas högt.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett expansivt företag med framtidsfokus
Möjlighet att påverka teknik, produktion och strategi
Spännande utvecklingsprojekt inom automation och hållbarhet
Kort väg från idé till beslut
Engagerade kollegor och stark laganda
Ansök idag
Vill du vara med och utveckla morgondagens produktion tillsammans med oss? Då ser vi fram emot din ansökan! Skicka in din ansökan eller hör av dig om du vill veta mer om rollen. Urval sker löpande - så vänta inte, sista ansökningsdag 31/5 2026.
I den här rekryteringen samarbetar Industriverken med Jefferson Wells. Får du tjänsten kommer du att anställas av Industriverken. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvariga rekryterare Carina Berg på mobil: 070 377 07 47. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556855-1104)
Emaljervägen 3A, Ronneby, 37230 (visa karta
)
372 30 RONNEBY Arbetsplats
Industriverken Kontakt
Contact
Carina Berg carina.berg@jeffersonwells.se Jobbnummer
9872920