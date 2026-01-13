Teknikansvarig inom säkerhet
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en Teknikansvarig inom säkerhet till ett omfattande infrastrukturprogram inom vatten- och avfallssektorn. I rollen ingår du i programorganisationen och är placerad i funktion Teknik, där du samordnar programmets kravställning och kompetens inom teknikområdet säkerhet. Du arbetar nära projekten och mottagningsorganisationen för att stödja programmets övergripande mål och säkerställa att säkerhetskrav blir tydliga, förankrade och genomförbara i projekteringen.
Teknikområdet omfattar fysisk säkerhet kopplad till anläggning, och uppdraget innebär ett tydligt ansvar för krav, underlag, granskning och kvalitetssäkring av projekteringsleveranser.
ArbetsuppgifterSamordna teknikområdet säkerhet (fysisk säkerhet kring anläggning) i programmet.
Säkerställa att mottagningens/beställarens krav identifieras, dokumenteras och struktureras i kravlistor och tekniska specifikationer.
Ta fram och sammanställa underlag för projekteringsförutsättningar inom teknikområdet säkerhet.
Leda utredningar och undersökningar kopplade till säkerhetsområdet samt kommunicera resultat och ändringar internt i programorganisationen.
Stötta projekten så att krav förstås och arbetas in i projektering och handlingar.
Planera framtagande av kravunderlag samt planera och genomföra förankring med relevanta intressenter.
Stötta projekten i planering av granskning, verifiering och validering av system och anläggningsdelar.
Genomföra och samordna granskning inom teknikområdet samt säkerställa att projekteringshandlingar utformas enligt ställda krav.
Kvalitetssäkra projekteringens innehåll, inklusive kvalitetskontroller och vid behov revisioner i projekten.
Vara en kommunikationspunkt mellan intressenter (exempelvis mottagning, projektörer och vid behov myndigheter).
Identifiera och hantera risker som kan påverka projekteringen samt samordna med ansvarig Bas-P i projekten.
Stötta projekteringen genom att identifiera och dokumentera relevanta tillstånd, lagar och regler.
Vid behov förstärka teknikområdet med kompletterande specialistkompetens.
Ta fram underlag för upphandling av konsulter, system och produkter.
KravErfarenhet av att samordna kravställning och arbeta med kravunderlag/tekniska specifikationer inom teknikområdet säkerhet.
Erfarenhet av granskning och kvalitetssäkring av projekteringshandlingar samt att säkerställa efterlevnad av krav och regelverk.
Förmåga att leda utredningar och driva förankring med flera intressenter i en program- eller projektorganisation.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av att ta fram underlag för upphandling av konsulter, system och produkter.
Erfarenhet av riskhantering kopplad till projektering och samordning med Bas-P.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
