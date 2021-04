Teknik- och hållbarhetsansvarig till GBR Service AB! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Byggjobb i Stockholm

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Byggjobb / Stockholm2021-04-14Har du en teknisk bakgrund och några års erfarenhet av driva hållbarhetsprojekt? Då kan du vara den vi söker i rollen som teknik- och hållbarhetsansvarig!Nu söker vi dig som är utbildad civilingenjör och vill inta en ny utmaning hos branschorganisationen Golvbranschen, GBR, som representerar golventreprenadföretag och materialleverantörsföretag i Sverige. Huvuddelen av deras arbete är inriktad på praktiskt servicearbete genom att utveckla och förse anslutna företag med konkreta och verksamhetsnära nyttigheter. Till deras servicebolag, GBR Service AB, söker vi nu en teknik- och hållbarhetsansvarig för ett vikariat med uppstart i augusti 2021.I rollen som Teknik & hållbarhetsansvarig arbetar du brett med huvudansvar för GBR Service AB:s olika projekt som rör teknik- och hållbarhetsfrågor. Du ingår i ett team bestående av 5 personer och rapporterar till bolagets VD. Du är ansvarig sekreterare i Golvbranschens Hållbarhetskommitté och ansvarar för ett klimatberäkningsprojekt under 1 års period. För denna tjänst ansvarar du även för följande ansvarsområden:Bevakning, rådgivning samt projektansvarig inom teknik, miljö och hållbarhetAnsvarig i den övergripande Tekniska Kommittén samt för de tekniska grupperna för trägolv och golvavjämning, vilket innefattar planering och genomförande av beslut och protokollskrivandeAnsvarig för teknikområden golvavjämning, lim, trägolv, lack, olja, hårdvaxolja och slipning genom teknisk dokumentation, rådgivning och bevakningGBR System: övergripande ansvar samt utveckling för kretsloppsmärkning, golvåtervinning och auktoriserat golvföretagDetta är en direktrekrytering med beräknad start i mitten på augusti 2021, vilket innebär att du blir anställd direkt av GBR Service AB och StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen. Tjänsten är ett vikariat som löper under 12 månader. För denna tjänst tillämpas kontorstider 08.00 - 17.00 med flex.2021-04-14Vi söker dig som är civilingenjör med teknisk inriktning mot industriell ekonomi, samhällsbyggnad, samhällsutveckling, sustainable management alternativt motsvarande inriktning som bedöms relevant. Du som söker har ett intresse för miljö- och hållbarhet inom tillverkning- och golvindustrin och några års erfarenhet inom relevant yrkesområde. Besitter du kunskap inom betong- och fuktfrågor och har dokumenterad erfarenhet av bostadsproduktion är detta meriterande för tjänsten.Du som söker har en god förmåga att identifiera behov och problem i arbetet där du tar initiativ och driver igenom projekt på ett lösningsorienterat sätt. För att passa in i rollen är du nyfiken och har en drivkraft att bidra med struktur, noggrannhet och god service i arbetet samt har en förmåga att balansera kvalitet och effektivitet. Då rollen innefattar breda kontaktytor ställs krav på en god social- och samarbetsförmåga. Krav för tjänsten är att du besitter flytande svenska och engelska i tal och skrift samt har god vana av att arbeta inom Officepaketet.Låter tjänsten intressant? Sök då redan idag då urval sker löpande!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-24Studentconsulting Sweden AB (Publ)5689636