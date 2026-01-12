Teckenspråkskunnig elevassistent - Resursenhet Pilskolan
2026-01-12
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Är du teckenspråkskunnig och har erfarenhet av arbete som elevassistent? Vill du jobba på en liten trevlig arbetsplats där alla känner varandra och jobbar tillsammans för alla elevers bästa? Då kan det här vara jobbet för dig!
Pilskolan är en resursenhet för elever i årskurs 1 till 6. Vi arbetar på uppdrag av elevens hemskola och enligt grundskolans läroplan och ämnesplaner. Vi använder tecken som stöd i kommunikationen, visuellt stöd och olika kompensatoriska hjälpmedel. All personal jobbar lågaffektivt och arbetar för att skapa en tillgänglig lärmiljö.
Inriktning språkstörning, autism och hörselPilskolans är en resursenhet med inriktning för bland annat autism, språkstörning och även elever med hörselnedsättning. Eleverna på Pilskolan har grundplacering i sin hemskola och har placering på Pilskolan som en del av det särskilda stödet.
Specialutbildad personal och små grupperVi har små elevgrupper sammansatta utifrån elevernas behov och förutsättningar. Vi har personal med lång erfarenhet och kunskap inom hörselnedsättning, språkstörning och autism. Vi har också hög personaltäthet vilket gör att vi i hög grad kan stötta varje elev utifrån elevens behov. Vi har speciallärare, logoped och psykolog som finns med i det dagliga arbetet med eleverna. De handleder också personalen.
Pilskolan har fritidshem och du jobbar på schema mellan 07.00-17:00.
Här kan du läsa mer om Resursenheten Pilskolan (https://resursenheter.uppsala.se/vara-resursenheter/pilskolan/)
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som elevassistent kommer du att vara delaktig i planeringen runt elevens skoldag och hjälpa, stödja och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet. Du kommer att stötta elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter.
Vi söker dig som har elevassistentutbildning eller barnskötarutbildning. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av arbete som elevassistent och vara teckenspråkskunnig. Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Har du utbildning i lågaffektivt bemötande ses det som meriterande.
Som person är du pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Vidare är du utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Jobbet passar dig som är lugn och samlad i olika situationer och kan fokusera på rätt saker. Sist men inte minst har du en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Barbro Björkell Överli, enhetschef, 018-727 60 01.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 09.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
