Technical Writer till global verksamhet
2026-01-27
Vår kund, en framstående aktör inom sin bransch, söker en strukturerad och nyfiken Teknisk Skribent för att ansluta till sitt innovativa team. Med ett stort år framför sig 2026, erbjuder de en unik möjlighet att vara del av en dynamisk miljö där din insats verkligen gör skillnad och där personlig utveckling uppmuntras.
OM TJÄNSTEN
Som Teknisk Skribent blir du en nyckelperson i teamet med en central roll i att strukturera, kvalitetssäkra och förmedla komplex teknisk information på ett tydligt och användarvänligt sätt. Du fungerar som en naturlig samordningspunkt mellan flera delar av organisationen, inklusive produktägare och utvecklingsteam, och säkerställer att dokumentationen håller hög kvalitet inför produktlanseringar och vidareutveckling.
Rollen erbjuder en bred kontaktyta och stor variation i arbetsuppgifterna, där du får möjlighet att påverka både arbetssätt och slutresultat. Vår kund erbjuder en stimulerande miljö som präglas av förtroende, samarbete och initiativförmåga, med goda möjligheter till professionell utveckling. Här får du arbeta med framstående produkter tillsammans med engagerade kollegor och vara med och forma framtidens lösningar.
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden.
Dina arbetsuppgifter
• Skapa och underhålla verkstadsmanualer och annan teknisk dokumentation.
• Ansvara för teknisk dokumentation i ett CMS och agera som en central nod.
• Samarbeta nära produktägare för att förstå och dokumentera nya produktlanseringar.
• Säkerställa att dokumentationen är korrekt, uppdaterad och användarvänlig.
• Delta aktivt i produktlanseringar, särskilt under vårens större släpp.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en relevant utbildning inom exempelvis teknisk dokumentation eller relevant ingenjörsbakgrund.
• Har ett brett tekniskt intresse
• Är flytande i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Kunskaper i ett tredje språk.
• Förståelse för AI-relaterade begrepp och hur de dokumenteras.
• Erfarenhet av att arbeta i en projektkoordinerande roll.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam,
• Social
• Ordningsam
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är en innovativ aktör inom sin bransch, känd för sin framåtanda och sitt engagemang för att utveckla medarbetare. De värderar samarbete, nyfikenhet och en 'doer'-mentalitet högt. Varaktighet, arbetstid, etc.
