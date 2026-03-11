Technical Team Lead - AI Platforms & Cloud Architecture
2026-03-11
Vill du kombinera tekniskt ledarskap med avancerad plattformsutveckling inom AI? Vi söker en Technical Team Lead som vill designa och utveckla nästa generations AI-plattformar. Här får du en central roll i att definiera arkitektur, leda tekniska beslut och arbeta med cloud-native system i ett högteknologiskt projekt inom försvarsindustrin.
OM TJÄNSTEN:
I denna roll ansvarar du för den tekniska designen av plattformar för Data & AI-lösningar. Du arbetar både strategiskt och operativt med arkitektur, implementation och teknisk vägledning för teamet.
Du fungerar som en teknisk ledare och är en nyckelperson i att säkerställa att plattformen utvecklas enligt moderna principer för cloud-native arkitektur, DevOps och AI-system.
ARBETSUPPGIFTER:Designa och definiera arkitektur för AI-plattformar
Leda implementation och deployment av plattformslösningar
Arbeta med cloud-native arkitektur och Kubernetes-baserade system
Ta fram tekniska riktlinjer och best practices
Stötta teamet i tekniska beslut och arkitekturfrågor
Samarbeta med stakeholders för att översätta behov till tekniska lösningar
Arbeta med automatisering, DevOps och hantering av stora datamängder
Följa utvecklingen inom AI-plattformar och bidra till teknisk roadmap
VI SÖKER DIG SOM:Har flera års erfarenhet av plattform-, system- eller molnarkitektur
Har mycket god kunskap inom Kubernetes och containerteknologi
Har arbetat med DevOps/GitOps-baserade utvecklingsflöden
Har erfarenhet av CI/CD-pipelines och automatisering
Programmerar i Golang, Python eller andra systemnära språk
Har stark kunskap inom Linux-miljöer
Har erfarenhet av att designa system för stora datamängder
Det är meriterande om du även har erfarenhet av:
AI-plattformar eller model deployment
LLM-baserade system
tekniskt ledarskap eller arkitektroller
Denna tjänst kräver att ett godkännande i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag som innebär att du kommer vara anställd hos Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Placering: Norrort, Stockholm
Rekryteringsansvarig: Anna Persson, anna.persson@friday.se
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday hjälper vi Tech-talanger att hitta roller där de trivs, utvecklas och gör skillnad. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet. Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
Månadslön - Fixed salary
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb.
Friday Väst AB (org.nr 559141-1326)
