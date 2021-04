Technical Support Specialist - Sergel Kredittjänster AB - Supportteknikerjobb i Stockholm

Sergel Kredittjänster AB / Supportteknikerjobb / Stockholm2021-04-08Creating opportunities for people and businessVi är ett företag med en hjälpsam kultur där vi bryr vi oss om varandra, stärker individer genom goda insikter, omtanke och stort engagemang. Tillsammans jobbar vi med ett tydligt ägandeskap och delat ansvar gentemot våra uppdragsgivare som genererar långsiktiga och lojala affärsrelationer. Vi jobbar alltid för att hitta nya affärsmöjligheter, utmana marknaden och därmed bli än mer konkurrenskraftiga. Vi vill ständigt bibehålla en kultur där våra medarbetare kan utvecklas tillsammans med företaget och ha roligt med sina kollegor på vägen.Är du vår nästa Technical Support Specialist? Tjänsten kommer att tillhöra vår avdelning Sergel Connect som fokuserar på försäljning av sms-, betal- och meddelandetjänster. Området har en hög tillväxttakt och siktet är inställt på ytterligare tillväxt genom affärsutveckling och geografisk expansion.Vad innebär tjänsten?Som Techinical Support Specialist kommer du att stödja säljorganisationen i tekniska frågor för samtliga tjänster inom Sergel Connect. Ditt dagliga arbete innebär B2B support där du ska agera 2nd line support och lösa inkommande kundärenden samt att stötta i affärsdialoger med befinltiga och potentiella kunder. Du kommer även vara involverad i systemintegrationer och andra projekt för kunder och partners. Utöver en tät kontakt med kunder har du en löpande dialog med operatörer och partners för att hela tiden säkerställa en så kvalitativ IT-leverans som möjligt.Vem söker vi?Vi söker någon med en teknisk bakgrund som har lätt för att lära och är en problemlösare ut i fingerspetsarna. Du ska känna dig bekväm med att driva den tekniska dialogen mot både kunder och internt. Vidare är du van vid ett högt arbetstempo där du snabbt behöver ändra ditt beteende för att anpassa dig till nya omständigheter. Du ska kunna arbeta självständigt och ha förmågan att strukturera och organisera upp ditt eget arbete samtidigt som du kan samarbeta med andra snarare än konkurrera. Du har modet att uttrycka dina tankar och idéer samtidigt som du är in lyssnande mot andra i din omgivning.2021-04-08Flerårig erfarenhet av teknisk support där du haft kontakt med kunder på telefon eller on-siteKunskap inom programmering, systemintegration och webbaserad teknikDu uttrycker dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelskaMeriterande med teknisk eftergymnasial utbildningStart omgåendeTillsvidareanställningKänner du igen dig? Ansök nu! Vi rekryterar löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Sista ansökningsdatum 2 maj.Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att ta kontakt med Sergels Talent Specialist anna.hedin@sergel.com Vi ser fram emot att höra från dig!Nästa steg efter inskickad ansökanFör att matchningen oss emellan ska bli så bra som möjligt har vi på Sergel Kredittjänster valt att jobba med arbetspsykologiska tester i våra urvalsprocesser. Vi använder tester som en del i rekryteringen för att vi vet att verktyg som MAP och Matrigma gör urvalsprocesser mer träffsäkrare och rättvisare för de som söker den utlyste tjänsten. Alla personer bedöms alltså på samma sätt och vi kan vara säkra på att inte förfördela någon och enbart bedöma det som är relevant.Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-05-02Sergel Kredittjänster AB5677560