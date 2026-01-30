Technical Sales Manager till Billecta
Är du en hungrig och strukturerad B2B-säljare? Är du redo att ta nästa steg i karriären och lägga i ytterligare en växel? Då kan rollen som Technical Sales Manager hos Billecta vara rätt tjänst för dig. Rollen kommer vara avgörande för att sälja in och vidareutveckla våra tekniska lösningar för att säkerställa att Billecta skapar mesta möjliga värde för våra blivande kunder inom large account-segmentet. Billecta är på en spännande resa och för rätt person så finns det goda framtidsmöjligheter att utvecklas inom bolaget. Låter detta som en spännande möjlighet? Då kan det vara dig vi letar efter.
Om Billecta Billecta är en ledande leverantör av avancerade systemlösningar som automatiserar fakturaflödet. Billecta bearbetar årligen över 6 miljoner fakturor och hanterar en total summa på 75 miljarder kronor. Idag omsätter de omkring 50 miljoner och är ett lönsamt bolag. Nyligen har Billecta förvärvats av den norska Kravia-koncernen och kommer att bli en del av den gruppen. Förvärvet av Kravia stöttar Billectas internationaliseringsresa som de nyligen inlett.
Kontoret är beläget på Kammakargatan 7 i Stockholm och är idag 25 medarbetare. Kulturen kan beskrivas som familjär, inkluderande och hjälpsam. Billecta satsar mycket på att utveckla ägandeskap och proaktivitet.
Billecta har ett "Office first"-tänk, vilket betyder att de gärna ser att du är minst 60% på kontoret med flexibilitet att jobba på distans.
Om teamet & rollen Som Technical Sales Manager kommer du att vara en nyckelspelare inom Billectas försäljningsteam. Teamet är resultatinriktat och varje individ har en central roll inom sin specialitet. Det finns gott om utrymme för personlig utveckling och ansvarstagande för den rätta kandidaten.
Denna tjänst kommer vara inriktad på att jobba mot bolagets large account-segment, vilket innebär en liten annan typ av säljprocess och framdrift. Du kommer få ta ägandeskap för hela säljprocessen när det kommer till large segmentet.
Som Technical Sales Manager (TSM) kommer du exempelvis att:
Ansvara för nykundsbearbetning och prospektering, både mot utgående och inkommande leads inom large account-segmentet.
Identifiera och engagera potentiella kunder för att bygga och utveckla långsiktiga affärsrelationer.
Använda och optimera Billectas försäljningsverktyg och processer för att effektivt bygga din egen kundportfölj.
Genomföra produkt- och lösningpresentationer för att adressera kundens behov och krav.
Samarbeta med teknik- och produktteamen för att säkerställa att kundens förväntningar och krav uppfylls.
Billecta erbjuder Som en del av vårt team, kommer du att njuta av:
Att vara med och bygga nästa fas i ett framgångsrikt, växande och lönsamt företag.
Ett förmånligt baspaket och en väldigt förmånlig provisionsmodell.
Karriärmöjligheter med varierande och utmanande arbetsuppgifter samt frihet under ansvar.
Generöst friskvårdsbidrag.
Frukost på jobbet.
Sjukvårdsförsäkring.
Ett glatt och härligt gäng fantastiska kollegor och en inkluderande kultur.
Om dig Vi ser att du har erfarenhet inom B2B och kan visa framgångsrika resultat. Du är trygg i kunddialoger och presentationer med alla typer av kunder och befattningar. Du är van att presentera en produkt, gärna mjukvara/ tekniskt komplex produkt-eller tjänst. Det är meriterande, men inte ett krav, om du har erfarenhet och kunskap inom Saas-, komplex lösnings- eller fintech-försäljning. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska då båda språken används i tjänsten.
Utöver detta ser vi att du är:
Kommunikativ och duktig på att lägga upp ett bra säljsamtal.
Trivs i en roll som innebär många kontaktytor, att följas upp på prestation och ansvar för kundrelationer.
Är strukturerad, ansvarsfull och hungrig på att lära dig mer.
Är en lagspelare och trivs i en positiv miljö där vi jobbar tillsammans och stöttar varandra.
Har en förmåga att kombinera tekniska kunskaper med ett starkt affärssinne samt brinner för innovation och teknik
Välkommen med din ansökan! Tror du att detta skulle passa dig, eller kanske någon du känner? Vi har ett löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag, tveka därför inte - utan skicka in din ansökan redan idag!
Rekryteringen kommer hållas av Ed:Za Group. Har du några frågor eller funderingar relaterade till tjänsten och processen är du varmt välkommen att kontakta oss. Så ansöker du
