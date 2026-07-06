Technical Project Leader
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2026-07-06
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AUMOVIO är ett globalt teknikföretag inom fordonsindustrin som utvecklar, producerar och levererar olika produkter och lösningar för framtidens fordon. Vi jobbar bland annat med att utveckla assistanssystem, displayer, komfortsystem, broms- och rörelsesystem samt avancerade sensorlösningar.
Vi verkar i en snabbt föränderlig marknad och bygger på traditioner inom fordonsbranschen. Målet är att kraftfullt forma framtidens mobilitet tillsammans med våra kunder världen över. Vi har över 93 000 medarbetare i mer än 50 länder, och vår drivkraft är att skapa värde genom innovation, samarbete och hög operativ prestanda.
Om rollen:
I rollen som Technical Project Leader representerar du R&D funktionerna inom projektteamet och du kommer även att koordinera de tekniska verksamheterna inom projektet. I denna roll ansvarar du för produktdesign, utveckling, validering och verifiering, och det är du som sköter samordningen med kunderna. Du kommer även att ha det övergripande ansvaret för individerna i projektteamet och det krävs därför erfarenhet av goda ledaregenskaper i stora team. Det är av stor betydelse att du kan kommunicera på ett effektivt och precist sätt med olika roller i näringskedjan. I rollen ingår även att beräkna de kostnader och den tid som kommer läggas ner på projektet. Fokus ligger på hårdvara, men du behöver även ha en grundläggande förståelse för mjukvara. Du kommer även att ansvara för att möta krav och behov från såväl kunder som den interna organisationen samt implementera tekniska krav inom både produkt- och processområdet.
Tjänsten är en resident roll, och innebär att du kommer vara anställd av AUMOVIO men huvudsakligen arbeta ute på plats, hos en av de kunder som AUMOVIO jobbar med.
Om dig:
För att trivas i rollen som Technical Project Leader hos oss ser vi att du är en trygg och anpassningsbar ledare med en gedigen teknisk grund. Du har en förmåga att se helheten i komplexa projekt och drivs av att leverera tekniska lösningar som möter både kundens höga förväntningar och industrins strikta kvalitetskrav. Som person är du en kommunikativ lagspelare som trivs i internationella miljöer och har en naturlig fallenhet för att coacha och motivera ditt team mot gemensamma mål.Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Universitetsexamen inom datateknik, maskinteknik, elektronikteknik eller jämförbart område.
4-6 års arbetslivserfarenhet inom fordonsbranschen, elektronikindustrin eller annat relevant område.
Relevant projekterfarenhet inom minst två projekt.
Flera års erfarenhet kring R&D som teknisk expert.
Minst 2-3 års arbetslivserfarenhet som Technical Project Leader eller projektledare inom relevant område.
Svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Kunskap om relevanta standarder, processer, regelverk och interna beslutsfattandeprocesser inom industrin.
Kunskap gällande riskanalys, riskhantering och utvecklingsprocesser.
Erfarenhet av HPC (high performance computing).
Erfarenhet av att utveckla inbyggda system.
Produkt- och teknikspecifik kunskap.
Känner till design- och produktvalidering, inklusive kvalifikationstester och processer.
Ledarkunskaper gällande hur man kommunicerar och presenterar förslag, hur man ger feedback, konflikthanteringstekniker och coachning.
Övrig information:
Placering: Göteborg, kan skifta mellan olika företag
Lön: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: ellinor.mansson@aumovio.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Technical Project Leader". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aumovio AB
(org.nr 559085-6828)
Banehagsliden 2 (visa karta
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414 51 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9993793