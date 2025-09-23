Technical Director för nybyggnation av kärnkraft
2025-09-23
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfallkoncernen har cirka 21 000 anställda och har elektrifierat industrier, försett hem med energi och förändrat livet genom innovation i över 100 år.
Affärsområde Generation inom Vattenfall producerar fossilfri el genom kärnkraft och vattenkraft och arbetar med drift, avveckling och avfallshantering av anläggningar och infrastruktur som är avgörande för elsystemet. Våra över 5 000 medarbetare är främst baserade i Sverige och Tyskland.
Om rollen
Vill du vara med och forma framtidens energiförsörjning genom att leda ett av Sveriges mest strategiska energiprojekt?
Vattenfall har en tydlig strategi att utveckla ett fossilfritt samhälle och vara en ledare i den gröna omställningen och vi är stolta över att spela en viktig roll i att möta den ökade efterfrågan på fossilfri elproduktion. För att kunna göra det ser vi att alla fossilfira kraftslag kommer att behövas varför vi nu har etablerat ett projekt för att skapa förutsättningar och utveckla samt etablera ny kärnkraft.
Som en del av detta har Vattenfall, inom affärsområdet Power Generation, skapat en ny stabsenhet - New Nuclear (GX) - som ansvarar för utvecklingen av ny kärnkraft. Samtidigt fortsätter arbetet med att utveckla projektet för ny kärnkraft på Väröhalvön i Halland, med målet att ha en anläggning i drift vid mitten av 2030-talet
Vi söker nu en Technical Director som med starkt ledarskap och teknisk kompetens kan ta ansvar för hela den tekniska delen av projektet.Publiceringsdatum2025-09-23Om tjänsten
Projektet Nucelerate West är en del av Vattenfalls satsning på ny kärnkraft, med målet att etablera en ny kärnkraftsanläggning på Väröhalvön. Projektet är en av Vattenfalls mest strategiska satsningar och har stor betydelse för Sveriges långsiktiga energiförsörjning.
Du blir en nyckelperson i projektledningen och rapporterar till projektledaren för Nucelerate West. Organisatoriskt tillhör du stabsenheten New Nuclear (GX).
I rollen ansvarar du för att leda arbetet med att:
Säkerställa helhetsfunktionen för kärnkraftverket
Säkerställa att anläggningen uppfyller svenska krav och standarder
Leda granskningsarbetet och följa upp leverantörens tekniska lösningar och design
Bygga upp en framtida teknikorganisation för den nya kärnkraftsverksamheten
Projektet är redan igång, och du kommer att ta helhetsansvaret för analys- och förberedelsearbetet samt leda nya initiativ framåt.
Kravspecifikation
Om dig
Du har ett genuint intresse för teknik, samhällsutveckling och hållbar energi, och motiveras av att arbeta i en miljö där innovation, säkerhet och långsiktighet står i centrum.
Du har en civilingenjörsexamen eller motsvarande utbildning inom relevant område. Du har under din karriär byggt upp gedigen erfarenhet av att leda delar i tekniskt komplexa projekt inom kärnkraft, energisektorn eller annan avancerad anläggningsteknik.
Vi ser också att du har:
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med internationella leverantörer och affärspartners
Erfarenhet från kärnteknisk verksamhet
Kunskap och mycket god förståelse för tekniska regelverk, säkerhetskrav och standarder
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Som person är du analytisk, strukturerad och har ett starkt kvalitetsfokus. Du har lätt för att snabbt sätta dig in i komplexa tekniska lösningar och identifiera både risker och förbättringsområden. Du är van att fatta välgrundade beslut även under tidspress, och har en naturlig förmåga att se helheten samtidigt som du inte missar viktiga detaljer. Du är trygg i din kompetens, men också öppen för nya perspektiv och lärande.
I din ledarroll är du:
Lyhörd och inkluderande, med förmåga att bygga starka team där människor trivs och utvecklas
Tydlig i din kommunikation och van att skapa engagemang kring gemensamma mål
En förebild i att arbeta enligt Vattenfalls ledarskapsprinciper: Lead Yourself, Enable People, Align Team, Drive Performance
Du ser mångfald och inkludering som en självklar del av ett framgångsrikt arbetsklimat, och du motiveras av att arbeta både självständigt och i nära samverkan med kollegor och externa aktörer.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs gärna mer om våra förmåner här.
Placeringsort: Solna eller Göteborg
Vid frågor om tjänsten hör av dig till Rekryterande chef Glenn Karlsson 070- 299 60 18
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvariga rekryterare Sofia Berggren sofia.berggren@vattenfall.com
eller Lina Friberg lina.friberg@vattenfall.com
Fackliga representanter: Rolf Ohlsson - Akademikerna, Anders Bohlin- Unionen, Anders Karlsson - Christer Gustafsson, Juha Siipilehto - SEKO. Samtliga nås via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Ansökan: Välkommen med din ansökan senast 12/10. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Du söker jobbet genom att svara på några urvalsfrågor samt bifogar ditt CV, inget personligt brev. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Vi ser fram emot din ansökan!
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation.
