Vill du vara nyckelpersonen som skapar långsiktiga kundrelationer och hjälper företag att maximera värdet av sina IT-lösningar? Eccera söker nu en Technical Account Manager (TAM) till vår kund i Stockholm. Kunden är ett driftbolag med ca 150 kunder som behöver stärka upp teamet med en Cloudkunnig TAM.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Huvudsakliga ansvarsområden
Kundrelationer
Vara primär teknisk kontaktperson för utvalda strategiska kunder.
Bygga och upprätthålla långsiktiga relationer på både teknisk och affärsmässig nivå.
Fungera som kundens förespråkare internt och säkerställa att deras behov lyfts fram.
Tekniskt ansvar
Genomföra regelbundna tekniska genomgångar, "health checks" och uppföljningar.
Rådgiva kunder kring bästa praxis för att optimera användningen av våra lösningar.
Stödja vid implementationer, integrationer och förändringsprojekt.
Hantera eskaleringar och koordinera incidenthantering tillsammans med interna support- och utvecklingsteam.
Strategiskt ansvar
Identifiera förbättrings- och utvecklingsmöjligheter hos kunden.
Bidra till kundens långsiktiga IT-strategi genom rådgivning och lösningsförslag.
Samarbeta nära säljorganisationen för att identifiera nya affärsmöjligheter.
Bidra till produktutveckling genom att förmedla kundfeedback till interna team.
Rapportering & uppföljning
Dokumentera aktiviteter och leverera rapporter till kunder och interna intressenter.
Säkerställa att SLA och KPI:er uppfylls.
Driva kundmöten och QBR (Quarterly Business Reviews).
Krav på kompetens och erfarenhet
Tekniska kvalifikationer
Djup förståelse för IT-infrastruktur, nätverk och säkerhetslösningar.
Djup kunskap och erfarenhet av M365, Intune och Azure.
Kunskap om dataskydd och compliance (t.ex. GDPR, ISO27001).
Vana vid ITIL-processer (Incident, Problem, Change, Service Request).
Förmåga att snabbt sätta sig in i nya teknologier och lösningar.Publiceringsdatum2025-12-19Erfarenheter
Minst 3-5 års erfarenhet i en kundnära teknisk roll (t.ex. TAM, IT-konsult, Pre-Sales, Service Manager).
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med företagskunder inom IT-branschen.
Erfarenhet av projektledning eller större implementationer är meriterande.
Förmåga att presentera tekniskt komplexa lösningar på ett enkelt och affärsmässigt sätt.Dina personliga egenskaper
Stark förmåga att bygga relationer och skapa förtroende.
Kommunikativ och pedagogisk - kan anpassa budskap efter målgrupp.
Strukturerad, organiserad och van vid att driva flera parallella uppdrag.
Proaktiv och lösningsorienterad, med fokus på kundnytta.
Affärsmässig och resultatinriktad, utan att tappa fokus på långsiktiga relationer.
Formella krav
Relevant högskoleutbildning inom IT, datavetenskap, systemvetenskap eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Flytande svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
B-körkort kan krävas beroende på kundansvar.
Meriterande
Certifieringar inom molnplattformar (t.ex. Microsoft Azure Administrator/Architect, AWS Solutions Architect, GCP Professional).
ITIL v3/v4 Foundation eller högre.
Erfarenhet av Autotask, KaseyaOne, ServiceNow, Jira eller liknande verktyg.
Projektledarcertifieringar (PMP, PRINCE2, SAFe).
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
