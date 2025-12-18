Tech Support Specialist 2nd-3rd line
Var med och ställ om energisystemet - en fastighet i taget
Ferroamp är ett svenskt greentechbolag som utvecklar innovativa energilösningar för framtidens fastigheter. Med vårt modulära system kan fastighetsägare effektivt integrera solenergi, energilagring och elbilsladdning - och samtidigt optimera sin energianvändning. Ferroamp är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm.
Om rollen
Som Tech Support Specialist hos Ferroamp arbetar du med avancerad teknisk problemlösning i nära samarbete med kollegor från olika avdelningar inom företaget samt med externa partners, såsom installatörer, laddboxföretag och batterileverantörer. Rollen är tydligt inriktad på 2nd och 3rd line support där du hanterar komplexa ärenden, analyserar systembeteenden och bidrar till långsiktiga förbättringar av våra produkter och arbetssätt.
Du arbetar både självständigt och tillsammans med teamet, och blir en viktig del i att säkerställa att våra kunder får stabila och välfungerande energisystem.
Vem är du?
Du har ett starkt tekniskt intresse, mycket god datorvana och trivs i en miljö där teknik och produkter utvecklas snabbt. Du är nyfiken, lösningsorienterad och har en tydlig can do attityd. Samarbete är naturligt för dig och du är beredd att bidra där behovet är som störst i ett expansivt bolag.
Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Vad kan du?
Du har erfarenhet av teknisk problemlösning och en bakgrund inom elinstallation, elkraft, energi eller motsvarande tekniskt område. Erfarenhet från fältarbete som elektriker, arbete mot installatörer eller kundnära tekniska roller är meriterande, liksom förståelse för kundens affär och kommersiella förutsättningar.
Erfarenhet av solceller, batterilager, växelriktare eller molnbaserade övervakningssystem är meriterande men inget krav. Vana vid arbete i Linux-baserade miljöer samt erfarenhet av serviceportaler för fjärrdiagnostik och analys av loggfiler är också meriterande.
Vi erbjuder
