Barona Professionals AB / Administratörsjobb / Malmö2021-04-06Brinner du för IT och rekrytering lika mycket som vi gör? Vill du bli en del av ett internationellt företag där glädje, kreativitet och mod står i centrum? Är du intresserad av att bygga upp någonting nytt och delta i vår fortsatta tillväxtresa framåt i Norden? Då har vi en spännande roll för dig!I rollen som Tech Recruiter på Barona IT får du arbeta självständigt med mycket frihet över ditt eget arbete samtidigt som du har stöttning av härliga och drivna kollegor vid din sida. Hos oss får du arbeta i en fartfylld arbetsmiljö där vi uppmuntrar till nya idéer och innovation. På Barona använder vi smarta, moderna och digitala verktyg i vårt arbete och du blir en viktig spelare i ett modernt, nytänkande och ambitiöst bolag.Din roll i teametRollen som Tech Recruiter innebär ett ansvar för rekrytering och konsulter på Barona IT. Du kommer arbeta i en roll som inkluderar varierande och utvecklande uppgifter samtidigt som du bidrar till vår tillväxt i de nordiska länderna.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av:att arbeta operativt med alla delar i rekryteringsprocessen med fokus på search, annonser, urval och intervjuer samtidigt som du bygger relationer med uppdragsgivare och kandidater.att utveckla våra rekryterings- och searchprocesser och hitta nya sätt för att attrahera de mest talangfulla tech-kandidaternaatt ha en konsulterande roll i kunddialogen för att kunna möta verksamheters och kandidaters krav i rekryteringsprocesserna.personalansvar för konsulter inom IT-området och i den delen av rollen ingår förstås coaching och utveckling av medarbetare, personaladministration, uppföljningar, avtalshantering med mera.Vem är du?Vi söker dig som är affärsorienterad, nyfiken och förtroendeingivande i både kund- och kandidatrelationer. Vi tror att du har erfarenhet av rekrytering eller av att själv ha arbetat inom IT. Vi uppskattar engagemang och innovation i vårt team och vi förväntar oss att god samarbetsförmåga är en given egenskap hos dig. Rollen kräver tävlingsinstinkt, uthållighet och ett genuint intresse för system och digitala rekryteringsverktyg. Du tänker utanför boxen och vågar utmana våra arbetssätt och rutiner och självklart gillar du att skratta och ha roligt på jobbet!Kvalifikationer Relevant eftergymnasial examen1-2 års erfarenhet av search/rekryteringBra marknadskännedom inom IT branschenFlytande kunskaper i engelska och svenskaIntresse för ledarskap och personaladministrationOm Barona ITBarona IT är en nordisk pionjär inom kompetensförsörjning och rekrytering inom IT. Vi är tillsammans ett glatt gäng om 35 kollegor i Finland, Sverige och Danmark och vi sysselsätter över 1000 IT-experter. Vi tror att framtiden tillhör de modiga. Med rätt inställning och rätt kompetens är ingen utmaning för stor!Vad kan vi erbjuda dig?På Barona får du vara en del av ett internationellt bolag som besitter stor kompetens där utvecklingsmöjligheterna är stora. Du får stor frihet och ansvar över ditt arbete och samtidigt en möjlighet att arbeta med många spännande kunder och uppdrag.Vad säger våra medarbetare/dina nya kollegor om Barona som arbetsgivare?"Utvecklande arbetsuppgifter och bra sammanhållning""Alla levererar verkligen det bästa möjliga""Jag har fantastiska kollegor som hjälper och stöttar vid behov, vi har en öppenhet gentemot varandra ""Min chef stöttar mig varje dag i allt jag gör, helt nöjd.""Jag vågar att ta beslut, skulle det bli fel så känner jag ändå att jag har stöd."(Ett axplock av kommentarer från vår senaste medarbetarundersökning)Övrig informationVi erbjuder tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Vi sitter i moderna och fina lokaler i Västra Hamnen i Malmö, resor kan förekomma. Kollektivavtal och konkurrenskraftig månadslön samt tillkommande goda förmåner ingår. Tjänsten är på heltid under kontorstider och tillträds enligt överenskommelse.Vi tar inte emot ansökningar via e-post, men för frågor kring tjänsten, kontakta johanna.mix@barona.se Sök tjänsten idag, urval görs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.2021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-05-06Barona Professionals AB5674138