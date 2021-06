Teamplayer Building South - Afry AB - Administratörsjobb i Hässleholm

Afry AB / Administratörsjobb / Hässleholm2021-06-29Om jobbetAFRY består av 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer. Vårt affärsområde Buildings är med över 1100 medarbetare en av Sveriges största aktörer inom bygg- och fastighetssektorn. I Buildings region Syd arbetar 250 experter tillsammans med att skapa hållbara, byggnadsrelaterade, teknik- och designlösningar för fastighetsägare, entreprenörer och industrier.Vi vet att vi tack vare vår kvalitet och expertis gör stor skillnad för våra kunder och uppdragsgivare redan idag. Förutom att våra kunder uppskattar vårt arbete så är även våra medarbetare stolta över att arbeta på AFRY - i affärsområdet Buildings och i region Syd.Att tillsammans skapa framtidens samhälle är vårt fokus. Då vi redan nu är långt fram i utvecklingen står vi väl rustade för framtiden inom exempelvis digitaliserings- och hållbarhetsfrågor. Men vi är inte nöjda med det. Vi är faktiskt inte ens nöjda med att vara bäst, utan jobbar varje dag för att bli ännu bättre. Utveckling, inte minst på individnivå, står därför högt upp på vår agenda.Vi är glada över att idag kunna mönstra en stark laguppställning på vår spelplan, men är samtidigt öppna för att förstärka vår kompetenta grupp med fler av marknadens vassaste personer. För rätt personer har vi alltid plats på AFRY.Vem är du?Vi söker nu blivande medarbetare som vill spela i det vinnande laget. Du som vet att du är duktig och kompetent, men är långt ifrån mätt och som också förstår att vi blir starkare tillsammans. Vi kommer fortsätta att flytta fram våra positioner framöver och är trygga i att vi kommer även fortsättningsvis kommer göra skillnad för både våra kunder och medarbetare, men även för samhället i stort.Till region Syd inom Buildings söker vi dig som är framåtlutad och målmedveten. Du är visionär, men får samtidigt saker att hända. Du trivs med att bygga relationer, har kund- och medarbetarfokus och vill vara en modern ingenjör i förarsätet på väg in i framtiden.Då vi är många på AFRY har vi också uppdrag av alla sorter. Vill du driva multidisciplinära uppdrag eller stora projekt? Har du erfarenhet av exempelvisInstallationsprojekteringByggkonstruktionProjektledningMiljöbyggnadssamordningHållbart byggandeDigitaliseringeller annan kompetens som du tror kan göra skillnad för oss på AFRY, affärsområdet Buildings och vårt samhälle i stort - tveka inte att ansöka! Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen in med din ansökan redan idag.Vi erbjuderTack vare vår storlek har vi flexibilitet och kontor på flertalet orter i södra Sverige: Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Växjö, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlshamn och Halmstad. Var ditt hemmakontor finns är av mindre betydelse. Vad vi tillsammans uträttar är viktigare.AFRY rankas som en av Sveriges mest populära arbetsgivare. Vi vet att medarbetare som mår bra, både fysiskt som psykiskt, är den viktigaste framgångsfaktorn. Därför fokuserar vi på säker arbetsmiljö och balans mellan arbete och fritid. Vi vill att du ska ha en vardag som fungerar för just dig.Genom Club AFRY främjar vi vår kultur som bygger på passion och lagspel. Vi erbjuder roliga fritidsaktiviteter och vårt arbete med mångfald är ständigt pågående. En mix av personligheter och bakgrunder gör oss ännu starkare, mer kreativa och framgångsrika ute på marknaden.Vi kan kort sagt erbjuda dig en resa där du både får möjlighet att köra, men även att sitta bredvid och utbildas av marknadens vassaste kompetens. Har du verkligen lust att tacka nej till den karriärmöjligheten?2021-06-29AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.Making FutureVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareMånadslönSista dag att ansöka är 2021-09-29AFRY AB5836887