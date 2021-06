Teamledare Till Vårt Lokalvårdsföretag I Växjö - Cleaning Support Sweden AB - Städarjobb i Växjö

Cleaning Support Sweden AB / Städarjobb / Växjö2021-06-30Cleaning Support Sweden AB är ett professionellt serviceföretag som bland annat erbjuder alla typer av lokalvård för företag, organisationer, myndigheter och hemstädning för privatpersoner.Vi strävar efter att alltid leverera högsta kvalitet i våra tjänster för att våra kunder ska känna sig nöjda. Våra ledord är; kvalitet, trygghet, säkerhet och ansvar.Vi är ett glatt gäng som nu söker fler kollegor, som är ansvarstagande och sätter kunden i första rummet.Arbetsuppgifter: Teamledare på fältet med fokus på lokalvård, Du ska arbeta i ett växande företag där du trivs med mycket eget ansvar där du får möjligheten att påverka och vara med och utveckla företagets drift och kvalitetsfrågor. Du kommer att arbeta med regelrätt lokalvård, kvalitetskontroller, avstämningar, uppstart av nya kunder, schema och personalplanering, lokalvård och städning av befintliga kunder vid sjukdom.Utbildning/Erfarenhet: Personen vi söker ska vara driven, ambitiös, arbetsvillig, ha erfarenhet av städning inom detta område, vara noggrann samt vara väldigt serviceminded. Du måste trivas med serviceyrket och känna glädje och stolthet av att hjälpa kunderna till att få ett välstädat företag. Du är van att arbetsleda, god kunskap inom städning, van att arbeta i olika affärssystem och gillar att vara spindeln i nätet.Som person: Vi värdesätter ditt ledarskap och sin sociala förmåga att hantera olika människor. Vi ser att du har erfarenhet från ledande befattningar. Att du besitter egenskaper som lösningsfokuserad, flexibel och har en positiv syn även i jobbiga situationer. Vi ser att du är en positiv person, gillar att vara ansiktet utåt och att du ser vad som behöver göras. Vi ser att du har öga för det lilla extra, att du är noggrann och kan följa och ge arbetsorder.Ett komplett cv innehåller en kortare beskrivning om vem du är och varför du tror att du skulle passa in hos just oss, en meritförteckning om tidigare utbildningar och arbetsplatser samt att vi önskar ett foto på dig så vi ser vem just du är som söker till oss.Kravprofil: Erfarenhet av liknande arbete inom arbetsledning. Behärskar svenska i tal och skrift, då vårt affärssystem enbart finns på svenska. Körkort och bil är ett krav!Meriterande: Om du kan engelska eller fler språk.Varaktighet, arbetstidtillsvidare2021-06-30Sista dag att ansöka är 2021-08-15Cleaning Support Sweden AB5839018