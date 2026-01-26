Teamledare till terminal Fiskhamnen

Göteborgs Lastbilcentral Ek För, Glc / Lagerjobb / Göteborg
2026-01-26


GLC söker en ansvarsfull och välorganiserad teamledare till vår terminal i Fiskhamnen.
Arbetstider: Måndag-Fredag 12:30-21:30
Vi söker någon med erfarenhet av logistik, lager- eller terminalverksamhet som är redo att ta ledningen över ett litet team (2-5 personer beroende på veckodagar) och säkerställa smidiga dagliga processer.

Publiceringsdatum
2026-01-26

Dina arbetsuppgifter
• Mottag av inkommande kylda och frysta varor - kontrollera kvantiteter, dokumentation, kvalitet och temperatur.
• Koordinera alla aktiviteter relaterade till mottagning och hantering av varor.
• Överse utgående varor och hantera lastning av lastbilar.
• Hantera dagliga operativa frågor i terminalen.
• Kommunicera med chaufförer, kunder och interna team.
• Säkerställa att säkerhetsregler, hygienstandarder och arbetsrutiner följs.
Ledarerfarenhet samt truckkort A1-A4 B1-B4 är meriterande.
Vi söker nedan kompetenser
• Stark organisatorisk och kommunikativ förmåga.
• Ansvarsfull och självständig.
• God datorvana: Officepaketet (Word, Excel, Outlook).
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post
E-post: anders.olsson@glc.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Göteborgs Lastbilcentral Ek För, Glc
Fiskhamnen 13 (visa karta)
414 51  GÖTEBORG

Arbetsplats
Terminal - Fiskhamnen

Kontakt
Anders Olsson
anders.olsson@glc.se

Jobbnummer
9704801

