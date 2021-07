Teamledare till Fastighet- och exploateringsenheten - Eskilstuna kommun, Kommunledningskontoret - Försäljningsjobb i Eskilstuna

Eskilstuna kommun, Kommunledningskontoret / Försäljningsjobb / Eskilstuna2021-07-08Eskilstuna kommun bedriver sina verksamheter i lokaler om ca 500.000 kvm med bl.a. förskolor, skolor, äldreboenden och gruppboenden. 80% av dessa ägs av kommunen och hyrs genom ca 700 internhyresavtal med ca 500 Mnkr i årshyror. Tjänsten som teamledare ligger på fastighetsdelen inom avdelningen för Fastighets- och exploatering, vilka förvaltar 500 mnkr årshyra och ansvarar för 150 fastigheter, 700 hyresavtal samt 500 000 kvm lokaler som ovan beskrivs.Fastighet- och Exploatering tillhör avdelningen för Miljö- och samhällsbyggnad på kommunledningskontoret och är placerat under kommunstyrelsen. Enheten har tre delar, Exploatering, Markförvaltning och Fastigheter. Nu söker vi en teamledare till Fastighetsdelen. Enheten företräder kommunen som ägare av verksamhetsfastigheter och svarar för kommungemensam beredning av fastighetsfrågor, svarar för strategisk fastighets- och lokalplanering samt underlag och prioriteringar för kommunens investeringsbudget. All lokalhyrning sker genom det kommunala bolaget Kfast som även svarar för drift och underhåll av fastigheterna.Nu söker vi dig som teamledare till fastighetssidan inom Fastighet och Exploateringsenheten.2021-07-08Intresserar fastighets- och exploateringsfrågor dig? Nu söker vi dig som teamledare till fastighetssidan inom Fastighet- och exploateringsenheten.Som teamledare tillhör du Fastighets- och exploateringsenheten med fokus på fastighetsfrågor. Teamledarrollen avser till stor del arbete med att avlasta fastighets- och exploateringschef med frågor inom området. Dina arbetsuppgifter avser bland annat:Ansvar för fördelningen av ärenden/objekt och arbetsuppgifter. Detta innebär att arbeta fram en struktur för ärende/uppgiftsfördelning, ha överblick över gruppens ärenden och fördela dessa samt vid behov och efter samtal med Fastighet- och exploateringschef prioritera ärenden.Sammankallande till gruppträffar och ansvarig för mötesanteckningarTar fram olika typer av underlag som berör den egna verksamheten/gruppen, exempelvis statistik till uppföljningar och underlag till verksamhetsplaneringAnsvar för uppdatering av rutiner, processer och mallarAnsvar för att tillsammans med Fastighet- och exploateringschef skapa ett fungerande informationsflöde i arbetsgruppen.Systematiskt ha avstämningar med Fastighet- och exploateringschefAgera kunskapsresurs som underhåller sina specialistkunskaperFöreslå och se över verksamhetsförbättringarDu som teamledare har även möjlighet att efter satt rutin involvera övrig personal att fortsätta arbetet och samarbeta i vissa av arbetsmomenten ovan. Gällande personalansvaret på enheten utgör du som teamledare en viktig del i informationen till chef, men har till skillnad från chef inte något övrigt personalansvar. Däremot utgör du som teamledare en viktig del för sammanhållningen i arbetet.Vi söker dig med en treårig högskoleutbildning (180hp/120p) samt erfarenhet av arbete inom fastighetsbranschen. Meriterande är om du har arbetat med förhandling samt har ledarerfarenhet. Du har grundläggande IT-kunskaper samt muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.I övrigt söker vi dig som har ett intresse och ambition att vara en del av verksamhetens utveckling och har förmågan att se vad som kan vara i behov av förändring. Utifrån det är du trygg i att ta fram förslag på förbättringsåtgärder, i samspel med övrig personal. Du handlar genom ett strukturerat sätt i enlighet med verksamhetens riktlinjer och agerar utifrån vår verksamhetsplan. Som person har du även förmågan att se helheten vad gäller att fördela arbetsuppgifter och ser vad som bör prioriteras. Detta lyckas du kommunicera genom ett nära samarbete med personal och ledning, där du bidrar med ett informationsflöde parterna emellan.Vi önskar dig varmt välkommen med din ansökan!ÖVRIGTVi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enl. överenskommelse.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-15Eskilstuna kommun, Kommunledningskontoret5853263