Teamledare mjukvaruutveckling
2025-08-27
Vill du leda ett mindre team och samtidigt själv vara aktiv i utvecklingen? Vi söker en teamledare för mjukvaruutveckling som vill kombinera tekniskt ledarskap med praktiskt arbete i en miljö där hårdvarunära teknik möter moderna utvecklingsmetoder.
RollenSom teamledare kommer du att:
Coacha och leda ett team av mjukvaruutvecklare i det dagliga arbetet.
Själv arbeta praktiskt med utveckling, främst inom hårdvarunära mjukvara.
Etablera och förbättra arbetssätt för agil utveckling (Scrum/Kanban).
Driva CI/CD, testautomation och releasehantering.
Säkerställa struktur, spårbarhet och hög kvalitet i utvecklingsprocessen.
Samarbeta tätt med produktägare och andra discipliner för att driva tekniskt hållbara lösningar framåt.
Vi tror att du har
Erfarenhet av tekniskt ledarskap och coachande teamarbete.
God förståelse för DevOps, CI/CD och automatiserad testning.
Vana att arbeta agilt och anpassa metoder efter teamets behov.
Kompetens inom versionshantering och samarbete i kod (t.ex. Git).
Intresse för att skapa struktur och utveckla arbetssätt.
Vi erbjuder
En roll där du får kombinera ledarskap och kod i ungefär lika delar.
Möjlighet att påverka både teknikval och arbetssätt i en innovativ R&D-miljö.
Samarbete med experter inom flera teknikområden.
Konkurrenskraftigt erbjudande med förmåner, flexibilitet och balans.
Vem är du?
Vi letar efter en nyfiken, strukturerad och prestigelös ledare som brinner för att utveckla både teknik och människor. Du trivs i gränslandet mellan hårdvarunära mjukvara och moderna utvecklingsprinciper, och vill vara med och bygga framtidens styrsystem tillsammans med ett engagerat team.
