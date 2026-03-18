Teamledare mekaniskt underhåll
Företagsbeskrivning
Vattenfall Vattenkraft ansvarar för Vattenfalls 90 vattenkraftverk och ca 300 dammar i Norden. Vi är ca 580 medarbetare i Sverige och Finland med huvudkontor i Luleå. Vattenkraftens förnybara elproduktion är en förutsättning för att skapa ett klimatsmart och fossilfritt samhälle där vi spelar en viktig roll som möjliggörare för framtidens hållbara energisystem. Vår produktion motsvarar cirka 25 procent av Sveriges totala elbehov. För att leverera hög tillgänglighet i vår produktion behöver vi ständigt utmana oss själva, utveckla våra arbetssätt och ta tillvara digitala möjligheter. Du blir en viktig del i det arbetet!
Om rollen
Nu söker vi en teamledare till mekaniskt underhåll, placeringsort Näsåker!
Du kommer att ingå i en underhållsgrupp som består av mekaniker, elektriker, förrådstekniker, ledande montörer, teamledare och chef. Vi arbetar med översyner, avställningar, underhåll och ombyggnadsprojekt vid vattenkraftanläggningar i Ångermanälven, vi kan vid behov även ta på oss uppdrag i Vattenfalls anläggningar i andra älvar.
I mekanikteamet är vi cirka tio engagerade kollegor som tillsammans arbetar med underhåll och återkommande översyner av generatorer, turbiner (med tillhörande hjälputrustning) samt intags- och utskovsluckor. Vårt arbete utförs huvudsakligen i storskaliga vattenkraftanläggningar och omfattar både nyare och äldre utrustning. Genom att kombinera gedigen erfarenhet med modern underhållsteknik skapar vi ett arbete som är utmanande, utvecklande och kreativt, alltid med fokus på säkerhet.
Som teamledare har du en viktig roll i att skapa förutsättningar för vårt underhållsarbete, du kommer exempelvis att arbeta med:
Planering, beredning, daglig styrning och uppföljning av genomförda arbeten
Samplanering för översyner och avställningar
Hantering av inkomna felmeddelanden, problemlösning och vissa utredningar
Avvikelserapportering, orderhantering och tillståndskontroller
Systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete.
På Vattenfall kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning. Vi erbjuder dig möjlighet att jobba hos en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur.
Kravspecifikation
Du har utbildning inom exempelvis industri-/verkstadsteknik, mekanik och/eller underhåll. Du kan även förvärvat motsvarande kunskaper via arbetslivserfarenhet.
Vi ser gärna att du haft en ledande roll där du fått erfarenhet av att arbeta med planering, prioritering och samordning. Det är meriterande om du har erfarenhet av underhållsarbete vid vattenkraftanläggningar eller liknande storskalig, industriell verksamhet.
Som person är du ansvarstagande, framåt och förtroendeingivande. Du samarbetar och skapar förutsättningar för teamet. För att trivas och lyckas i rollen är det viktigt att du är strukturerad och har ett proaktivt arbetssätt. Genom din förmåga att kommunicera och bygga relationer skapar du engagemang och förståelse för den gemensamma uppgiften.
Goda IT-kunskaper är ett krav och du har erfarenhet av att arbeta i med Officepaketet, underhållsystem (vi har SAP) samt rapport- och planeringsverktyg. Du talar och skriver god svenska och har grundläggande kunskaper i engelska. B-körkort är ett krav då resor i tjänsten förekommer.
Ytterligare information
Placeringsort
Näsåker
Kontaktpersoner
För frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Ronnie Sjödin, 076-142 85 65. Fackliga representanter är Anneli Jönsson Ledarna, Samuel Jernlif Unionen, Magnus Nilsson Akademikerna och Fredrik Lidholm SEKO. Alla nås via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.
Ansök via vår annons på Vattenfalls karriärsidor senast den 15 april, 2026. Du ansöker genom att bifoga ditt CV och besvara några inledande frågor. Du behöver inte inkludera ett personligt brev. Har du frågor hör av dig till rekryterare Ingela Skoog, 073-024 31 64.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här https://careers.vattenfall.com/se/sv/mangfald-jamstalldhet-inkludering
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
881 70 NÄSÅKER
Näsåker
9805990