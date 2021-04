Teamledare / Lokalvårdare Göteborg - Städbolaget i Göteborg AB - Försäljningsjobb i Göteborg

Städbolaget i Göteborg AB / Försäljningsjobb / Göteborg2021-04-12Städbolaget i Göteborg - Det goda bolaget - Grundades 1991 och vi har lång erfarenhet inom alla typer av städuppdrag, allt ifrån golvvård till trappstädning, hemstäd, fönsterputs mm.Vi har kunder och uppdrag över hela Göteborg med omnejd och för att hålla bästa kontakten med våra kunder och säkerställa en jämn kvalitet och samtidigt kunna bibehålla en nära kontakt med vår personal så har vi delat upp Göteborg i olika områden som våra teamledare ansvarar för.En av våra teamledare kommer tyvärr lämna oss för att kliva vidare i sin karriär så nu finns det en chans för dig att bli en del av Städbolaget och en nyckelperson till vår framgång.Som teamledare så arbetar du dagligen med din personal och dina kunder. Du sköter löpande kvalitetskontroller, merförsäljning, sjukfrånvarohantering och materialhantering. Som teamledare så är man sin personals coach och ser till att rätt tekniker används för respektive arbete. Våra teamledare är själva lokalvårdare i grunden och är med ute i service samt täcker upp vid sjukskrivningar.Du som söker bör ha:Minst 4 års erfarenhet inom lokalvårdMinst 2 års erfarenhet på en ledarpositionDu är flexibel av dig och lösningsorienteradDu är organiserad av dig och älskar ordning och redaFör att lyckas med våra kunder måste man vara lyhörd till deras önskemål samtidigt som man har ett öga för ekonomiDu har B körkortDu behärskar det Svenska språket obehindrat både i tal och skrift.Du har datavanaArbetstider är mestadels vardagar mellan kl 06-15 men kvällar och helgarbete förekommer.Tjänsten är på heltid med tillämpad 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.Ansökningar tas enbart emot via mail, då vi oftast får väldigt mycket ansökningar kan vi dessvärre inte besvara alla.Nu är det din tur, känns det som en kul och utmanande tjänst som hade passat just dig så vänta inte med att skicka in din ansökan!2021-04-12Sista dag att ansöka är 2021-04-19Städbolaget i Göteborg ABHulda Lindgrens Gata 6A42131 Västra Frölunda5686540