Teamledare kassa/förbutik, City Gross Uddevalla
2026-05-04
Älskar du mat och är redo för en karriär där människan står i centrum? På City Gross handlar allt vi gör om att hjälpa och inspirera våra kunder till en godare vardag. Vårt hjärta klappar lite extra för färskvaror och vi tror på människor. Vi tror vi blir bättre när vi har olika bakgrunder och erfarenheter. Oavsett om du frontar nyskördade grönsaker, styckar en perfekt köttbit, ser till att hyllorna alltid är välfyllda eller att vi har kampanjer som passar våra kunders behov, så är alla här av en enda anledning: att skapa en grym kundupplevelse.
Om jobbet
Tjänsten avser: Vikariat på 32 timmar i veckan t.o.m. 2027-01-03
Tillträde: 2026-06-01 eller enligt överenskommelse.
Arbetstider: Tidig morgon, dagtid, sen kväll och helger förekommer som en naturlig del i arbetet.
Vi välkomnar sökande i alla åldrar, men med anledning av Arbetsmiljölagen behöver du ha fyllt 18 år för att arbeta i förbutik.
Du sätter pricken över i:et på kundupplevelsen
Du har chans att sätta det sista avtrycket på våra kunders besök, därför har du ett viktigt uppdrag i att göra kundupplevelsen smidig och trevlig. Det kan innebära ett vänligt leende, en oväntad fråga eller en hjälpande inställning, så att kunden hittar rätt i butiken. Du ska se till att kunden går hem nöjd - och gärna med en extra vara i kassen och med en god känsla i kroppen!
Vad kommer du att göra?
Varje dag bjuder på nya möten och utmaningar, men några av dina huvuduppgifter är:
Säkerställa att den dagliga driften i kassalinje och förbutik fungerar genom att leda och fördela arbetet.
Vara en förebild i kundmötet och inspirera kollegor till att våra kunder lämnar butiken med känslan av ett kundmöte i världsklass.
Tillsammans med Säljchef ansvara för att planera, följa upp och utveckla arbetet på avdelningen.
Arbeta med att samordna resurserna och säkerställa att kompetensen används på ett effektivt sätt, för att nå uppsatta mål och hantera daglig bemanningsplanering.
Arbeta i kassan och förbutiken, inklusive spelförsäljning och serviceärenden
Samarbeta med kollegor i hela butiken - vi är ett lag och hjälper till där det behövs!
Du rapporterar till Säljchef Kassa som har personalansvaret för avdelningen.
Vem är du?
Du är en naturlig problemlösare som gillar fart och fläkt. Ett vänligt hej och en vilja att inspirera och utveckla andra människor är en självklarhet för dig. Har du ett stort intresse för mat och att sälja varor? Super! Har du ledarerfarenhet sedan tidigare- ännu bättre!
Vi tror att du:
Har en gymnasieutbildning och behärskar svenska i tal och skrift. Eftersom våra kunder talar fler språk än så är det fantastiskt om du också gör det.
Har ett par års tidigare erfarenhet från arbete i butik inom området Kassa/förbutik.
Har tidigare erfarenhet av arbete med ATG och Svenska spel.
Har du tidigare erfarenhet av ledarskap, butiksekonomi och kassaredovisning är det meriterande.
Älskar att möta kunder och tycker att service ska vara genuin och engagerad
Vad får du?
Trygga villkor - Vi har kollektivavtal med Handels och Unionen.
Prisvärd matkasse - Du får personalrabatt på allt från lyxiga helgmiddagar till snabbfixade vardagsräddare.
Föräldraledighet med extra trygghet - vi erbjuder förstärkt föräldrapenning enligt kollektivavtal så att du kan njuta av din nya familjemedlem lite extra.
Friskare och piggare kropp och knopp - Vi bryr oss om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag, så att du kan hålla igång på det sätt som passar dig bäst.
Karriärmöjligheter på riktigt - Hos oss finns chans att växa! Många av våra butikschefer började precis där du är nu.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan - vi ser fram emot att träffa dig!
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta paula.lidstrom@citygross.se
, 0522601756. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2026-05-18. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer. Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten via kontaktformulär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare City Gross Sverige AB
(org.nr 556597-2451)
Östra Torpvägen 2 (visa karta
)
451 76 UDDEVALLA Arbetsplats
City Gross Uddevalla Jobbnummer
9890349