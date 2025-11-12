Teamledare inom svets
Pmt Petterssons Maskinteknik AB / Chefsjobb / Bromölla
2025-11-12
Är du en erfaren ledare med teknisk kunskap inom svetsning?
Då vi har en stark orderingång behöver vi utöka med en arbetsledare till våra projekt. Vi är ett mindre företag där det är nära från beslut till handling. Vi kommer arbeta i en arbetsledargrupp tillsammans.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Samordna och leda produktionen på avdelningen för svets.
Säkerställa att material och komponenter svetsas enligt ritningsunderlag.
Vara delaktig att säkerställa att produkterna följer höga kvalitetskrav genom hela tillverkningsprocessen
Följa upp produktionsflödet för att säkerställa spårbarhet och leveransprecision.
Arbeta nära ditt team för att optimera arbetsflödena och lösa dagliga utmaningar.
Leda projekt inom 1090-3834, planering, kontroll, slutredovisning.
Vi söker dig som:
Har en naturlig förmåga att leda och strukturera arbetet i ditt team.
Är engagerad och lösningsorienterad, och ser utmaningar som möjligheter.
Har en kreativ och flexibel inställning till problemlösning.
Är självgående och disciplinerad, med ett starkt fokus på kvalitet och effektivitet.
Har erfarenhet av att jobba inom 1090-3834.
Du har kunskaper i svetsning och är bekväm med att läsa ritningar och tekniska underlag.
Du har goda kunskaper i svenska.
Vi gör löpande intervjuer och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
E-post: fredrik@pmtmaskin.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pmt Petterssons Maskinteknik AB
(org.nr 556512-8807)
295 74 NÄSUM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
PMT AB Kontakt
Fredrik Pettersson fredrik@pmtmaskin.se 0705906947 Jobbnummer
