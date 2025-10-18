Teamledare inom Lager & Logistik
2025-10-18
Vi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en engagerad och kommunikativ Teamledare inom lager och logistik i Göteborg. Detta är en perfekt roll för dig som har erfarenhet från lagerverksamhet och vill ta nästa steg i karriären med personalansvar och operativt ledarskap.
Om rollen
Som teamledare ansvarar du för att leda det dagliga arbetet på lagret, stötta medarbetarna och säkerställa att verksamheten flyter på effektivt. Du har en kombinerad roll där du både arbetar operativt och koordinerar uppgifter, prioriteringar och bemanning.Publiceringsdatum2025-10-18Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet inom lager och logistik
Ansvara för planering av bemanning och arbetsflöden
Introducera och stötta nya och befintliga medarbetare
Säkerställa kvalitet, säkerhet och god arbetsmiljö
Hantera avvikelser, rapportering och uppföljning
Samverka med transport, inköp, kundservice och andra avdelningar
Delta operativt vid behov, t.ex. plock, truckkörning eller in-/utleverans
Vi söker dig som
Har erfarenhet av lager, logistik eller distributionsarbete
Tidigare har haft en samordnande eller ledande roll (formell eller informell)
Trivs med att kombinera administration och praktiskt arbete
Har god kommunikationsförmåga och är lösningsorienterad
Har ett strukturerat arbetssätt och förmåga att motivera andra
Kan kommunicera på svenska och gärna engelska
Meriterande
Truckkort (A och/eller B)
Erfarenhet av affärssystem eller WMS
Erfarenhet av skiftledning eller personalansvar
Vi erbjuder
En heltidstjänst med stort ansvar och utvecklingsmöjligheter
Stöttande arbetsledning och trevliga kollegor
Marknadsmässiga villkor och kollektivavtal
En stabil arbetsgivare inom logistiksektorn
Möjlighet att påverka och utveckla rutiner och team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
Detta är ett heltidsjobb.
Talentry Jobbnummer
9563489