Teamledare inom Lager & Logistik

Hirely AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg
2025-10-18


Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hirely AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Härryda eller i hela Sverige

Vi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en engagerad och kommunikativ Teamledare inom lager och logistik i Göteborg. Detta är en perfekt roll för dig som har erfarenhet från lagerverksamhet och vill ta nästa steg i karriären med personalansvar och operativt ledarskap.

Om rollen

Som teamledare ansvarar du för att leda det dagliga arbetet på lagret, stötta medarbetarna och säkerställa att verksamheten flyter på effektivt. Du har en kombinerad roll där du både arbetar operativt och koordinerar uppgifter, prioriteringar och bemanning.

Publiceringsdatum
2025-10-18

Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet inom lager och logistik

Ansvara för planering av bemanning och arbetsflöden

Introducera och stötta nya och befintliga medarbetare

Säkerställa kvalitet, säkerhet och god arbetsmiljö

Hantera avvikelser, rapportering och uppföljning

Samverka med transport, inköp, kundservice och andra avdelningar

Delta operativt vid behov, t.ex. plock, truckkörning eller in-/utleverans

Vi söker dig som

Har erfarenhet av lager, logistik eller distributionsarbete

Tidigare har haft en samordnande eller ledande roll (formell eller informell)

Trivs med att kombinera administration och praktiskt arbete

Har god kommunikationsförmåga och är lösningsorienterad

Har ett strukturerat arbetssätt och förmåga att motivera andra

Kan kommunicera på svenska och gärna engelska

Meriterande

Truckkort (A och/eller B)

Erfarenhet av affärssystem eller WMS

Erfarenhet av skiftledning eller personalansvar

Vi erbjuder

En heltidstjänst med stort ansvar och utvecklingsmöjligheter

Stöttande arbetsledning och trevliga kollegor

Marknadsmässiga villkor och kollektivavtal

En stabil arbetsgivare inom logistiksektorn

Möjlighet att påverka och utveckla rutiner och team

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://jobbify.se

Arbetsplats
Talentry

Jobbnummer
9563489

Prenumerera på jobb från Hirely AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hirely AB: