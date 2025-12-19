Teamledare i Södra Dalarna med omnejd
2025-12-19
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
Är du Teamledaren som gör oss Bättre tillsammans?
En grupp som samarbetar mot gemensamma mål: det är väl ett team? Javisst. Men våra team är så mycket mer. Med våra Teamledare i ryggen delar vi kunskap med varandra och sprider arbetsglädje. Vi stöttar varandras utveckling, som människor och som yrkespersoner. Visar uppskattning både genom beröm och konstruktiva samtal om hur vi kan bli bättre tillsammans. För "Bättre tillsammans" är visionen som präglar allt vi gör inom HomeMaid. Kunskap och karriär, arbetsvillkor och ledarskap, fönsterputs och servicekänsla - allt blir bättre när vi gör det tillsammans.
Din roll: Teamets coach och kundens trygghet
Som Teamledare har du en oerhört viktig roll. Du är ansiktet utåt, och du är den coachande pedagogen som välkomnar och utbildar nya Serviceassistenter. Du stöttar medarbetarna i teamet och ser till att var och en får utrymme att utvecklas och växa. Eftersom Teamledaren också utför en del operativt arbete som Serviceassistent, så vet ditt team att du alltid förstår dem och deras vardag. Du kommer även arbeta med kvalitetsuppföljning och en del administration. Det operativa arbetet som Serviceassistent (städare) är en viktig del av tjänsten, som gör dig och ditt team tightare och ger er alla förståelse för varandras arbete och vardag. Hur stor del av din tid som ägnas åt operativt arbete beror på teamets och kontorets storlek. Vissa Teamledar-uppgifter kan utföras på kontoret, men till stor del arbetar du ute på fältet, nära ditt team och era kunder.
Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor.
En bra Teamledare är en person som:
trivs med att utbilda och coacha
är pedagogisk, ansvarsfull och noggrann
trivs med att arbeta både självständigt och i team
är engagerad och positiv
drivs av att ge bästa möjliga service till våra kunder
har goda språkkunskaper i svenska, i både tal och skrift
har B-körkort och tillgång till bil
har tidigare erfarenhet av städning
I huvudsak är dina arbetstider förlagda dagtid, måndag till fredag men vissa helger kan också bli aktuella. Teamet består idag av ett antal Serviceassistenter, samt andra Teamledare och några tjänstemän på kontoret. Tillsammans arbetar ni för att bli just - Bättre tillsammans.
Placering: Hemkontor Falun
Anställning: 100%, 6 månader provanställning.
Det bästa med jobbet (om man frågar en av Teamledarna): "Arbetskamraterna, vi har kul på jobbet. Man lär sig massor. Och alla fantastiska möten med alla människor man får träffa"
Tillträde:Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansök senast: 2025-12-31
Varmt välkommen med din ansökan!
Sedan mitten av 90-talet har HomeMaids medarbetare hjälpt tusentals kunder till en renare, mer trivsam vardag genom att serva med hemstädning, företagsstädning, fastighetsstäd, fönsterputs och mycket mer. Detta är den enkla, tydliga idé på vilken HomeMaid grundades 1997: Att göra vardagen lättare för sina kunder. Det visade sig snabbt vara ett framgångskoncept. Sedan 2000 ligger huvudkontoret i Halmstad, men HomeMaid finns idag från Skåne i söder till Sundsvall i norr. Bolaget är börsnoterat sedan november 2005. Som medlem i Almegas branschorganisation för hushållsnära tjänster driver vi frågan om försäkringar, pensionsavtal och trygghet på arbetet. Vi har självklart kollektivavtal och bygger tillsammans med våra ca 1000 medarbetare en bra värderingsstyrd arbetsplats med visionen Bättre tillsammans. Läs gärna mer på homemaid.se/jobba hos oss Ersättning
