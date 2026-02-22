Teamledare Hemtjänst, Norra Visby
Region Gotland / Chefsjobb / Gotland Visa alla chefsjobb i Gotland
2026-02-22
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Hemtjänst Norra Visby
Hemtjänsten är en viktig del av Socialförvaltningen, med ett tydligt uppdrag att skapa trygghet, självständighet och livskvalitet för människor i deras egna hem.
Vårt geografiska område omfattar norra Visby och sträcker sig upp till Väskinde.
Hos oss arbetar cirka 30 medarbetare fördelade på två team med två teamledare, där varje team består av omkring 15 medarbetare. Vi är ett engagerat och kompetent arbetslag med bred erfarenhet och en stark laganda. Tillsammans skapar vi en positiv arbetsmiljö och delar ett gemensamt driv att utveckla verksamheten framåt.
Rollen som teamledare är skapad för att stärka det operativa stödet till enhetscheferna och möjliggöra ett nära ledarskap i kombination med strategisk verksamhetsutveckling.
Vi söker nu en teamledare för ett vikariat till och med den 31 december, med möjlighet till förlängning utifrån verksamhetens behov.Publiceringsdatum2026-02-22Arbetsuppgifter
Som teamledare kommer du bland annat att:
- Leda och samordna det dagliga arbetet
Planera och bemanna utifrån brukarnas beviljade insatser
Säkerställa en ekonomiskt och hälsomässigt hållbar bemanning
Upprätthålla kontakt och samverka med brukare, anhöriga, sjukvården och biståndshandläggare
Samverka både inom och utanför den egna organisationen
Stärka och säkerställa rätt stöd för brukare vid behov
Du ansvarar även för att:
Ta emot och planera uppstart av nya och förändrade uppdrag
Administrera anställningar och behörigheter
Ansvara för inköp och fakturahantering
Administrera möten och övriga administrativa uppgifter
Samordna och administrera enhetsgemensamma insatser, exempelvis utbildningar och enkäter
Som stöd till enhetschefen kommer du att:
Planera och genomföra gemensamma aktiviteter
Följa upp verksamheten mot uppsatta mål
Vem är du?
Vi söker dig som har gymnasieutbildning, gärna med administrativ inriktning eller från vård- och omsorgsprogrammet. Eftergymnasial utbildning, exempelvis inom socialt arbete, ledarskap eller annat relevant område, är meriterande. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vi söker dig som har erfarenhet av arbetsledning samt bemanning och schemaläggning. Du har även arbetat med planering eller logistik och är van att skapa struktur i en verksamhet med många parallella uppgifter. Du har mycket god datorvana.
Vi söker dig som är flexibel och kan anpassa dig efter verksamhetens varierande behov. Du är mål- och resultatorienterad och drivs av att uppnå både individuella och gemensamma mål. Samtidigt har du en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team, och du har en empatisk förmåga som gör att du kan förstå och bemöta både medarbetare och brukares behov på ett respektfullt sätt.
Du är tydlig i din muntliga kommunikation och kan skapa förtroende i mötet med både teamet och brukare. Strukturerad planering, uppföljning och prioritering av arbetsuppgifter kommer naturligt för dig.
Innan anställning kan erbjudas krävs ett godtagbart utdrag från polisens belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Urval för intervju sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/222". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rekrytering- och bemanningsenheten Kontakt
Matilda Hägg Struwe, rekryterare 0498-203574 Jobbnummer
9756200