Teamledare Abello Hemtjänst Landskrona
2026-02-09
Vill du kombinera närvarande ledarskap med strukturerat stöd till chef?
Abello Hemtjänst i Landskrona söker en teamledare som brinner för kvalitet, tydlig kommunikation och ett coachande förhållningssätt. Rollen kombinerar operativt, verksamhetsnära ledarskap i hemtjänsten med administrativ stöd till chef. Du rapporterar till verksamhetschefen och arbetar dagtid måndag-fredag.Publiceringsdatum2026-02-09Om företaget
Abello Hemtjänst är en pålitlig privat utförare som ger stöd enligt biståndsbeslut från kommunen. Utöver hemtjänst erbjuder vi även hushållsnära tjänster som skapar trygghet, kontinuitet och underlättar kundens vardag.
Vi arbetar i starka team där samarbete, gemensamma mål och utveckling står i centrum. Hos oss tas din delaktighet och ditt engagemang på allvar, du är en viktig del av helheten.
Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling och regelbunden handledning för alla medarbetare. Eftersom vi arbetar nära kunden får du stora möjligheter att påverka och bidra till en trygg, personlig och behovsanpassad omsorg.
Operativt i verksamheten
Du leder på plats, coachar i stunden, följer upp bemötande, rutiner och kvalitet, stöttar introduktion/handledning och säkerställer god dokumentation i vardagen.
Stöd till chef
Du bidrar med bemannings- och schemastöd, avvikelse- och kvalitetsuppföljning, rapportering, mötesplanering/protokoll, introduktion och rekryteringsstöd, måluppföljning samt förbättrings- och utvecklingsarbete.
Ditt ansvar
Leda och stötta teamet i det dagliga arbetet - närvarande ledarskap ute i verksamheten
Säkerställa struktur, arbetsmiljö, kvalitet och dokumentation
Bidra i bemanning och schemaläggning samt uppföljning av frånvaro/närvaro
Samverka med kunder, anhöriga, samordnare, chef och andra professioner
Driva förbättringsarbete och bidra till en kultur präglad av professionalism, delaktighet och respekt
Du är
Lagspelare med stor samarbetsförmåga, prestigelös och lättlärd
Kreativ och lösningsorienterad - du vågar tänka själv och tar eget ansvar
Coachande och motiverande - du skapar engagemang och delaktighet i gruppen
Tydlig i din kommunikation och duktig på att ge och ta emot feedback
Självständig och samarbetsvillig, trygg i att prioritera
Affärsmässig - du vill och kan styra samt följa upp verksamheten utifrån kvalitetsmål och ekonomiska ramar
En förebild i vardagen som varje dag bidrar till ett gott arbetsklimatKvalifikationerKvalifikationer
Utbildad undersköterska
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
Stor datavana i planerings-, bemannings- och dokumentationssystem
Goda kunskaper i Officepaketet (Word, Excel, Outlook, Teams) samt bekväm i en digital arbetsmiljö (mobilappar)
Utbildning i eller dokumenterad erfarenhet av ledarskap (t.ex. handledning, team-/arbetsledning)
Meriterande
Utbildning i eller dokumenterad erfarenhet av ledarskap (t.ex. teamledare/arbetsledare, gruppledare/gruppchef)
Erfarenhet av förändringsarbete, kvalitetsuppföljning och verksamhetsutveckling
Kännedom om relevanta lagar och riktlinjer inom vård och omsorg
Vi erbjuder
Ett meningsfullt uppdrag där du gör skillnad varje dag
En roll som kombinerar operativ närvaro i verksamheten med strukturerat stöd till chef
Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas)
Vi har kollektivavtal och lön enligt överenskommelse
Placering: Landskrona
Arbetstid: dagtid, måndag-fredag
Så ansöker du
Urval sker löpande, skicka gärna din ansökan redan idag. Bifoga CV och ett kort personligt brev där du beskriver din ledarprofil och ger exempel på operativt ledarskap, stöd till chef och gärna samordning.
