Teamledare Abello Hemtjänst Landskrona

Abello Hemtjänst AB / Undersköterskejobb / Landskrona
2026-02-09


Vill du kombinera närvarande ledarskap med strukturerat stöd till chef?

Abello Hemtjänst i Landskrona söker en teamledare som brinner för kvalitet, tydlig kommunikation och ett coachande förhållningssätt. Rollen kombinerar operativt, verksamhetsnära ledarskap i hemtjänsten med administrativ stöd till chef. Du rapporterar till verksamhetschefen och arbetar dagtid måndag-fredag.

2026-02-09

Om företaget
Abello Hemtjänst är en pålitlig privat utförare som ger stöd enligt biståndsbeslut från kommunen. Utöver hemtjänst erbjuder vi även hushållsnära tjänster som skapar trygghet, kontinuitet och underlättar kundens vardag.
Vi arbetar i starka team där samarbete, gemensamma mål och utveckling står i centrum. Hos oss tas din delaktighet och ditt engagemang på allvar, du är en viktig del av helheten.
Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling och regelbunden handledning för alla medarbetare. Eftersom vi arbetar nära kunden får du stora möjligheter att påverka och bidra till en trygg, personlig och behovsanpassad omsorg.

Operativt i verksamheten
Du leder på plats, coachar i stunden, följer upp bemötande, rutiner och kvalitet, stöttar introduktion/handledning och säkerställer god dokumentation i vardagen.
Stöd till chef
Du bidrar med bemannings- och schemastöd, avvikelse- och kvalitetsuppföljning, rapportering, mötesplanering/protokoll, introduktion och rekryteringsstöd, måluppföljning samt förbättrings- och utvecklingsarbete.
Ditt ansvar

Leda och stötta teamet i det dagliga arbetet - närvarande ledarskap ute i verksamheten

Säkerställa struktur, arbetsmiljö, kvalitet och dokumentation

Bidra i bemanning och schemaläggning samt uppföljning av frånvaro/närvaro

Samverka med kunder, anhöriga, samordnare, chef och andra professioner

Driva förbättringsarbete och bidra till en kultur präglad av professionalism, delaktighet och respekt

Du är

Lagspelare med stor samarbetsförmåga, prestigelös och lättlärd

Kreativ och lösningsorienterad - du vågar tänka själv och tar eget ansvar

Coachande och motiverande - du skapar engagemang och delaktighet i gruppen

Tydlig i din kommunikation och duktig på att ge och ta emot feedback

Självständig och samarbetsvillig, trygg i att prioritera

Affärsmässig - du vill och kan styra samt följa upp verksamheten utifrån kvalitetsmål och ekonomiska ramar

En förebild i vardagen som varje dag bidrar till ett gott arbetsklimat

Kvalifikationer
Utbildad undersköterska

B-körkort

Flytande svenska i tal och skrift

Stor datavana i planerings-, bemannings- och dokumentationssystem

Goda kunskaper i Officepaketet (Word, Excel, Outlook, Teams) samt bekväm i en digital arbetsmiljö (mobilappar)

Utbildning i eller dokumenterad erfarenhet av ledarskap (t.ex. handledning, team-/arbetsledning)

Meriterande

Utbildning i eller dokumenterad erfarenhet av ledarskap (t.ex. teamledare/arbetsledare, gruppledare/gruppchef)

Erfarenhet av förändringsarbete, kvalitetsuppföljning och verksamhetsutveckling

Kännedom om relevanta lagar och riktlinjer inom vård och omsorg

Vi erbjuder

Ett meningsfullt uppdrag där du gör skillnad varje dag

En roll som kombinerar operativ närvaro i verksamheten med strukturerat stöd till chef

Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas)

Vi har kollektivavtal och lön enligt överenskommelse

Placering: Landskrona

Arbetstid: dagtid, måndag-fredag

Så ansöker du
Urval sker löpande, skicka gärna din ansökan redan idag. Bifoga CV och ett kort personligt brev där du beskriver din ledarprofil och ger exempel på operativt ledarskap, stöd till chef och gärna samordning.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28

Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Abello Hemtjänst AB (org.nr 559126-6357)
Lodjursgatan 4 (visa karta)
261 44  LANDSKRONA

Kontakt
Magnus Ehlde
magnus.ehlde@roirekrytering.se
+46709398004

Jobbnummer
9732906

