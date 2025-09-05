Teamleader till Torsvik
Pokayoke AB / Chefsjobb / Jönköping Visa alla chefsjobb i Jönköping
2025-09-05
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Jönköping
, Nässjö
, Haninge
, Värnamo
, Borås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
Pokayoke söker en engagerad och erfaren Teamleader för ett långsiktigt uppdrag (måndag-fredag) på lagerterminal i Jönköping, Torsvik.
Tjänsten är dagtid 7-16. Vi erbjuder en visstidsanställning med ambitionen att du efter 6 månader får en direktanställning av kund.
Du kommer att ha en nyckelroll i att optimera arbetsflödet och säkerställa att arbetsuppgifterna utförs enligt företagets riktlinjer och standarder. Om du har tidigare erfarenhet av ledarskap och är redo för en ny utmaning, är detta jobbet för dig!Arbetsuppgifter
Du kommer ha daglig kontakt med kunder och se till att alla orders inkommer samt lämnar lagret enligt önskemål. Se till att arbetsmiljön är säker och att kvaliteten på arbetet upprätthålls. Kommunicera regelbundet med övriga avdelningar för att säkerställa smidig drift och samarbete. Utveckla och motivera teamet för att uppnå uppsatta mål och kontinuerligt förbättra arbetsprocesser.
Vad vi söker
Vi söker en driven och ansvarstagande individ som vågar ta ledningen och driva teamet framåt. Du bör ha förmågan att motivera och inspirera dina kollegor samt ha god kommunikationsförmåga. Vi letar efter någon som trivs med att arbeta i en hektisk miljö och som kan hantera flera uppgifter samtidigt. Du bör vara flexibel och kunna anpassa dig till olika arbetsuppgifter och situationer. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ledarskap och att du är bra på att lösa problem och fatta snabba beslut. Krav för tjänsten är även truckkort och god körvana med motviktstruck.
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "913". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/ Kontakt
Mimmi Hermansson mh@pokayoke.se Jobbnummer
9495801