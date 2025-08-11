Teamleader Kök Dagtid
2025-08-11
Teamleader Kök Dagtid
Vi söker en driven Teamleader till vårt Produktionskök. Tjänsten är på heltid med start i mitten på augusti. Vi söker även dig som vill arbeta extra vid behov. Skriv i din ansökan, vilken tjänst du är intresserad av.
Vi erbjuder:
• Trygga anställningsvillkor med tjänstepension och försäkringar genom våra kollektivavtal med HRF
• 40 % personalrabatt och subventionerad lunch
• Friskvårdsbidrag via Epassi
Aktiesparprogram och mycket goda karriärmöjligheter

Publiceringsdatum 2025-08-11

Om tjänsten
Du arbetar i den dagliga driften i Produktionsköket, men är den som leder och fördelar arbetsuppgifterna under skiftet. Arbetsuppgifterna är vanligt förekommande arbetsuppgifter inom restaurangkök, så som beredning av mat, smörgåsar, sallader bakverk m.m, disk, städning, packa upp varor. Du lagar lunchen mån-fre som följer Craft n' Drafts koncept.
Du ser till att arbetet utförs enligt överenskomna avtal och standards. I arbetsuppgifterna ingår också introduktion av nyanställda, beställning av varor, uppföljning av egenkontrollprogram/städrutiner i vårt digitala verktyg Get Compliant, inventering och eventuella personalfrågor under skiftet.
Du rapporterar till Avdelningschef. Profil
Som person är du glad, noggrann och har en stor portion humor och ett säljande sätt. Du klarar av att arbeta både självständigt och i team. Du tycker om att arbeta med människor och du trivs med att arbeta i restaurangkök. Du har erfarenhet av att laga både a la carte + husmanskost och du har haft hand om beställningar tidigare.
För att lyckas i den här rollen är du van att arbeta i ett omväxlande tempo. Du är en person som tar egna initiativ och du tar ett personligt ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har god samarbetsförmåga och att kommunicera med både kollegor och chefer är inga problem för dig. Vidare är ordning och reda en självklarhet för dig. Arbetet är fysiskt krävande och du är inte rädd för att hugga i.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, som kommunikation och förmåga att ta personligt ansvar.Kvalifikationer
Relevant restaurangutbildning eller motsvarande
Minst 3 års arbetslivserfarenhet från att arbeta i restaurangkök och då lagat både a la carte och husmanskost
Du har erfarenhet av att beställa varor till restaurangkök.
Du talar och läser god svenska obehindrat
För att få arbeta på flygplatsen krävs en godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll, vilket bl.a. innebär att du kan styrka din sysselsättning under de fem senaste åren. Detta ska styrkas i form av intyg eller betyg, säkerställ att du kan få fram detta och förbered den dokumentationen så gott du kan inför en eventuell intervju.
I din ansökan ska du ange medborgarskap och du ska kunna uppvisa pass som styrker ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schewiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Övrig info
Du arbetar dagtid mån-fre
Vänta inte med att skicka in din ansökan, intervjuer sker löpande.
Vid frågor kontaktar du Sara Sandqvist, sara.sandqvist@ssp.se Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "18079-43580747". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scandinavian Service Partner AB
(org.nr 556006-3637) Arbetsplats
SSP Sweden Kontakt
Sara Ek 073688170 Jobbnummer
9451985