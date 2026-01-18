Teamleader/ Försäljare - Linköping
2026-01-18
Har du en stark vilja att ta nästa kliv inom försäljning och ha möjligheten att ansvara över ditt eget team? Då har du hittat rätt!
Som arbetsledare hos oss arbetar du med fältförsäljning, där du ansvarar för att etablera goda kundrelationer och presentera våra uppdragsgivares produkter och tjänster på ett engagerande sätt.
Du ansvarar över ditt eget försäljningsmål och coachar dina medarbetare till att nå framgång.
Vad vi erbjuder:
En attraktiv lönemodell med goda förtjänstmöjligheter.
Motiverande tävlingar- vinn resor, teknikprylar och andra spännande priser.
Snabba utvecklingsmöjligheter i ett företag som växer snabbt.
Utbildning och coaching inom försäljning och personlig utveckling.
En energifylld företagskultur med roliga aktiviteter och en stark teamkänsla.
Vi söker dig som:
Är ambitiös, social och målmedveten.
Har ett positivt driv och gillar att träffa nya människor.
Vill utvecklas och bygga erfarenhet inom försäljning.
Uttrycker dig väl på svenska.
Trivs med struktur och ett organiserat arbetssätt.
Vi erbjuder en gedigen försäljning- och ledarskapsutbildning som följs upp i flera steg. Våra coacher finns dagligen här för att hjälpa dig utvecklas och för att ditt team ska nå sina mål.
Det är viktigt att du har lätt för att inleda en professionell men lättsam interaktion med nya människor.
Meriterande är om du har tidigare erfarenheter inom eller som account manager, försäljning, ledarskap eller kundservice.
Praktisk information:
Tjänsten är en heltidstjänst och arbetsorten är Linköping. Du utgår från vårt kontor i Linköping.
Om MH Enterprises:
MH Enterprises är ett ungt och innovativt företag som arbetar med några av marknadens starkaste varumärken. Vi består idag av ca 70 medarbetare och fortsätter att växa. Kreativitet, kvalitet och passion för service är grunden till vår framgång.
Skicka in din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande!

Kvalifikationer
B-körkort
Erfarenhet inom försäljning
Lön: 30 000,00kr - 75 000,00kr per månad
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mh Enterprises AB (org.nr 559411-3275)
För detta jobb krävs körkort.
