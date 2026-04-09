Teamleader för montörer i datacenter
2026-04-09
Vi söker teamleader för montörer i datacenter

Publiceringsdatum2026-04-09

Om företaget
Carlssons RPS AB utvecklar, tillverkar och installerar system för inbyggnad av servrar i datacenter för att uppnå energieffektiv kylning under varumärket Rack Panel Systems.
Vi har egen produktion i Hudiksvall av specialanpassade produkter för tätning av datarack.
Vi är i en stark expansionsfas och nu söker vi arbetsledare i en roll vi kallar för teamleader för att leda dagligt arbete på datacenter i Gävle, Valbo och Sandviken.
Dina arbetsuppgifter:
I ett omväxlande tempo ska du sköta egen planering, koordination med kollegor och chefer och leda grupper av montörer i dagligt arbete inne på datacenter. Pga strikta säkerhetskrav så värderar vi ordning, disciplin och samarbetsförmåga samt givetvis hög arbetsmoral. Erfarenhet från montage, bygg eller övrigt hantverk är meriterande. Rollen kräver ett tydligt, tryggt och närvarande ledarskap. Tidigare erfarenhet som ledare är ett krav. God engelska i tal och skrift krävs.
Direkta arbetsuppgifter:
• Daglig uppföljning av utfört arbete, insamling och uppföljning av egenkontroller från montörer, kvalitetskontroll på site.
• Delta i morgonmöten på engelska med kund på site
• Leda och fördela det dagliga arbetet för montörer
• Stötta och coacha montörer i dagligt arbete
• Samordna arbete på site med transport och lager
• Säkerställa produktivitet, kvalitet och leverans enligt tidplan
• Säkerställa att säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljökrav följs till 100%
• Bidra till kontinuerlig förbättring av arbetssätt och effektivitet
Vi erbjuder:
• Utvecklande ledarskap i ett snabbt växande företag
• Arbete i tekniskt avancerade och internationella miljöer
• Korta beslutsvägar och stort eget ansvar
• Möjlighet att utvecklas i takt med bolagets expansion
Övrig info:
De flesta montage sker i området Gävle, Valbo och Sandviken men vi arbetar även i Malmö och på andra orter i Sverige, samt internationellt (tex Spanien, Frankrike och Tyskland). Vi söker dig som är boende i området kring Gävle, Valbo och Sandviken.
Carlsson RPS AB är ett familjeföretag med säte, kontor och produktion i Hudiksvall. Vi är för närvarande 50 anställda. Vi har ett nybyggt kontor och lager i Gävle som är utgångsort för våra montörer, samt ett lager i Malmö.
Vill du vara med på vår expansionsresa och anser dig ha de kvalifikationer och personliga egenskaper vi eftersöker? Hör av dig snarast till Cristin på cristin.carlsson@carlssonsplat.com
med följande:
Personligt brev
Tidigare arbetslivserfarenhet
Referenser
Märk din ansökan med "Teamleader" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: cristin.carlsson@carlssonsplat.com Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carlsson RPS AB
(org.nr 559000-6747), http://www.rackpanelsystems.com
Johannesbergsvägen 21 (visa karta
)
802 93 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Carlsson RPS AB / Rack Panel Systems Kontakt
HR
Cristin Carlsson cristin.carlsson@carlssonsplat.com Jobbnummer
