Teamleader Betong
Nator Personal AB / Betongarbetarjobb / Stockholm Visa alla betongarbetarjobb i Stockholm
2026-03-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nator Personal AB i Stockholm
, Sollentuna
, Tyresö
, Upplands Väsby
, Nyköping
eller i hela Sverige
Teamleader Betong - Stockholm
Vill du ta nästa steg i din karriär inom betong och samtidigt fortsätta arbeta i produktionen?
Vi på Nator Personal söker nu en arbetande teamleader till vårt betongteam. Projektet du kommer arbeta på till en början är ett stort, spännande och avancerat projekt som kommer utmana dig som yrkesutövare.
Detta är en roll för dig som är en erfaren betongarbetare och som trivs med att ta ansvar, leda ett mindre team och bidra till att arbetet flyter på i produktionen. För rätt person finns även möjlighet att utvecklas vidare mot arbetsledare på sikt.
Om rollen
Som teamleader arbetar du själv aktivt i produktionen samtidigt som du leder och samordnar ett mindre team på cirka 3-4 yrkesarbetare.
Du planerar det dagliga arbetet tillsammans med platsledning och ser till att arbetet utförs effektivt, säkert och med hög kvalitet. Rollen innebär också att du är en viktig kontaktperson mellan arbetsledning och teamet i produktionen.Publiceringsdatum2026-03-11Om företaget
Idag är vi ett 30-tal medarbetare på Nator Personal som arbetar som anläggare, betongarbetare, maskinförare och snickare.
För oss är det viktigt att det är enkelt att arbeta tillsammans. Att skapa goda relationer med både medarbetare och kunder har varit en viktig del av vår framgång. Hos oss får du arbeta i ett engagerat team där samarbete, ansvar och yrkesstolthet står i fokus.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har flerårig erfarenhet av betongarbete
Trivs med att ta ansvar och leda ett mindre team
Är tydlig, kommunikativ och lösningsorienterad
Har ett strukturerat arbetssätt och hög arbetsmoral
Föregår med gott exempel i produktionen
Bidrar till en bra laganda på arbetsplatsen
Du har utbildning inom bygg- och anläggning och/eller erfarenhet som yrkesarbetare i branschen.
Erfarenhet av grundläggning och betongkonstruktioner är meriterande. Yrkesbevis som betongarbetare är också meriterande.
Arbetsmiljö är högt prioriterat hos oss, därför söker vi dig som är säkerhetsmedveten och tar ansvar för både din egen och dina kollegors arbetsmiljö.
Eftersom projektet är placerat i centrala Stockholm krävs inget körkort i nuläget men är meriterande.
Goda kunskaper i svenska eller engelska är önskvärt.
Arbetsplats
Våra projekt är generellt placerade i Storstockholm.
Arbetstider
Måndag-fredag 07:00-16:00 (Kan variera beroende på projekt)Ersättning
Lön enligt kollektivavtal.Så ansöker du
Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor om tjänsten kontakta: alexander.ytterberg@nator.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7371927-1887941". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nator Personal AB
(org.nr 559318-7569), https://nator.teamtailor.com
Krögers promenad (visa karta
)
191 37 SOLLENTUNA Arbetsplats
Nator Personal Jobbnummer
9792026