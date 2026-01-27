Teamchef till Myndighetsenheten
Är du en trygg ledare med erfarenhet från myndighetsutövning och handläggning? Då kan det vara dig vi söker till tjänsten som teamchef till Myndighetsenheten i Östersunds kommun!
Enheten ansvarar huvudsakligen för myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Myndighetsenheten består av flera yrkesgrupper, bland annat enhetschef, teamchefer, biståndshandläggare, LSS-handläggare, kvalitets- och verksamhetsutvecklare, fysioterapeut, arbetsterapeut och administratörer. Totalt har enheten 37 årsarbetare.
Enheten håller till i nyrenoverade kontorslokaler på Sollidenvägen 64B i Östersund där vi arbetar utifrån ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Myndighetsenheten arbetar i en särskild sekretesszon i kontorsbyggnaden som inrymmer både öppna kontorslandskap, bokningsbara grupprum för möten och enskilda fokusrum som ska användas för ostört arbete.
Ditt nya jobb
Som teamchef är du första linjens chef för ett team med cirka 10-12 handläggare. Du ansvarar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö inom ditt team.
Tillsammans med teamet arbetar du för att säkerställa god kvalitet och för att nå kommunens mål och uppdrag, med lagstiftning och kvalitetskrav som grund. Du arbetar nära de andra teamcheferna.
Arbetet sker främst på uppdrag och delegation från Vård- och omsorgsnämnden. Vårt uppdrag är att ge medborgare som ansöker om stöd en rättssäker handläggning och ett professionellt bemötande - helt enkelt en socialtjänst av god kvalitet.
I rollen ingår att coacha och stötta handläggarna i deras arbete med handläggning och bedömning. Du bidrar också aktivt till god samverkan med andra verksamheter och aktörer, både inom och utanför förvaltningen.
Du är direkt underställd enhetschef och ingår i enhetens ledningsgrupp. Tillsammans med verksamhetschefen deltar du i ledning och utveckling av Myndighetsenhetens ansvarsområde.
Kvalifikationer
• Examen från socionomprogrammet eller examen från sociala omsorgsprogrammet
• Arbetslivserfarenhet som chef med personalansvar
• Arbetslivserfarenhet av myndighetsutövning och handläggning
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet från arbete inom socialtjänst
Vi söker dig
Vi söker dig som har ett nära, motiverande och tillitsfullt ledarskap. Du har gott omdöme och kan fatta beslut även i pressade situationer. Som person är du trygg och stabil och kan skilja på det professionella och det personliga.
Du behåller lugnet vid stress, är flexibel och anpassar dig lätt till förändrade förutsättningar. En annan förutsättning är att du är uthållig och arbetar målmedvetet för att nå resultat.
Du arbetar bra med komplexa frågor och har en god problemlösande analytisk förmåga. Rollen kräver att du samarbetar bra, kommunicerar tydligt, lyssnar aktivt och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
