Teamchef till Insclear
2025-10-21
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Stockholm
Vi söker en teamchef till vårt team inom lönefiler, pensionsrapportering och kundimplementering
Hos oss på Insclear får du leda ett engagerat team som arbetar med lönefiler, pensionsrapportering och implementering av nya kunder i våra system och tjänster. Vi söker dig som vill driva utveckling, skapa struktur och inspirera andra till att nå gemensamma mål.
Om rollen
Som teamchef har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla teamet som hanterar både den löpande administrationen av lönefiler och pensionsrapportering, samt implementering av nya kunder.
Du ansvarar för att arbetet inom teamet planeras, prioriteras och följs upp på ett effektivt sätt. Du stöttar dina medarbetare i deras dagliga arbete, verkar för hög kvalitet i leveranserna och säkerställer en god kundupplevelse. Rollen innebär även att du driver förbättrings- och utvecklingsarbete inom processer, rutiner och system.
Du samarbetar nära andra teamchefer inom Insclear och bidrar till helheten i vår fortsatta tillväxt och utveckling.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av ledarskap, gärna inom lön och/eller pension
Har förmåga att leda, motivera och utveckla team mot gemensamma mål
Trivs med att arbeta både strategiskt och operativt med fokus på struktur och kvalitet
Är van användare av system och ser digitalisering som ett naturligt verktyg för effektivt arbete
Har god kommunikativ förmåga och bygger förtroende i både interna och externa relationer
Meriterande om du har
Erfarenhet av arbetsledning inom lön, pension eller försäkring
Förståelse för implementerings- eller projektarbete kopplat till system och kundinföranden
Erfarenhet av pensions- och försäkringsrapportering till exempelvis Collectum, Fora eller Bliwa
Vem du är
Hos oss på Insclear händer det mycket, vilket kräver att vi alla är flexibla i vårt sätt att tänka och arbeta. Vi är samarbetar tätt och stöttar varandra, därför lägger vi stor vikt vid samarbetsförmåga och engagemang.
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och trivs med att skapa ordning och reda. Du har ett öga för detaljer, ser samband i data och har en nyfiken inställning till förbättring och effektivisering. Du kommunicerar tydligt men alltid med lyhördhet och ödmjukhet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Placeringsort: Sundsvall
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om Insclear
Insclear AB grundades 2013 och är ett samägt dotterbolag till Söderberg & Partners och Max Matthiessen (via Insclear Holding AB).
Genom en gemensam administration erbjuder vi svenska företag effektivare och säkrare hantering av tjänstepensionsförsäkringar.
Vår affärsidé är att ge företag bättre kontroll, uppföljning och samordning av sina pensionslösningar - enkelt, korrekt och i tid.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jessica Karlsson på hr@insclear.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Insclear har gjort ett medvetet urval av rekryteringskanaler och undanber kontakt med annonssäljare eller rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
Inkom med personligt brev och CV till jobba@insclear.se
E-post: jobba@insclear.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teamchef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Insclear AB
(org.nr 556929-0629)
Storgatan 22 (visa karta
)
852 30 SUNDSVALL Arbetsplats
Insclear Jobbnummer
9567647