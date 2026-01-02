Teamchef färskvaror, Willys Åtvidaberg C
Vi är alla olika. Och det är härligt! Vi anställer inte människor efter en viss mall utan efter vem du är. För oss är driv och personlighet viktigare än erfarenhet och bakgrund. Det går bra för oss, och vi växer så det knakar. Nu söker vi fler glada medarbetare med rätt inställning och vilja att utvecklas!
Om jobbet
Tjänsten avser: Tillsvidareanställning, heltid. Provanställning tillämpas.
Tillträde: 2026-02-01 eller enligt överenskommelse.
Arbetstider: Du kommer att variera mellan att arbeta tidig morgon, dagtid, kvällar och helger.
Krav: Gymnasial utbildning, goda kunskaper i svenska (tal och skrift). Vi välkomnar sökande i alla åldrar, men med hänvisning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2023:2 kapitel 8 och bilaga 2, anställer vi inte personer under 18 år beroende på arbetsuppgifternas art. Du behöver ha tidigare erfarenhet från ledarroller, gärna inom detaljhandeln.
Färskvaruavdelningen är en mycket viktig del av vår butik och som teamchef Färsk har du en nyckelroll i butiken. Våra teamchefer är en mycket viktig del i butikens och butiklagets utveckling, och i arbetet för att erbjuda våra kunder bra och hållbar mat till riktigt bra priser!
Här kommer lite mer om tjänsten:
Du är en del i butikens ledningsgrupp, med butikschefen som närmaste chef, och du leder och planerar verksamheten i färskvaruteamet. Självklart tar du aktivt del i det dagliga operativa butiksarbetet - du kan räkna med att få många steg på stegräknaren!
Du arbetar målinriktat för att utveckla butikens försäljning, lönsamhet och övriga viktiga nyckeltal. Du deltar också i arbetet med att ta fram och följa upp butikens affärsplan.
Du har personalansvar för medarbetarna i färskvaruteamet och ansvarar därmed bland annat för rekrytering, schemaläggning och introduktion.
Du leder, motiverar och utvecklar ditt team och bidrar till att medarbetarna utvecklas och presterar utifrån sin fulla potential.
Du är en förebild i arbetet för att välkomna alla våra kunder och möta dem med kunskap, fingertoppskänsla och ett stort leende. Publiceringsdatum2026-01-02Om företaget
Det är inte alla som passar att jobba hos oss. Men många tycker att det är kul! För oss är rätt inställning och vilja att utvecklas viktigare än erfarenhet och utbildning. Hos oss får du jobba ihop med ett helt team av sköna personligheter med olika bakgrunder, kunskaper och perspektiv.
Lite mer om oss kommer här:
Det finns tydliga rutiner och strukturer på plats, vilket frigör tid för dig att fokusera på att utveckla ditt team och din avdelning.
Du kommer att erbjudas många sätt att växa och utvecklas i din ledarroll. Majoriteten av våra butikschefer har en gång arbetat som teamchef.
Willys är ett av branschens mest framgångsrika företag och vi fortsätter att växa. Och eftersom vi växer, kan du också göra det - inom ditt egna ansvarsområde eller andra, i butik, på lager eller på kontor.
Willys är dessutom en del av Axfoodfamiljen, en koncern med en mängd olika företag och verksamheter, med många olika karriärvägar och möjligheter till utveckling. Genom Axfoodakademien kan vi erbjuda våra anställda en rad olika utbildningar.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss här.
Om dig
Du gillar mat, människor och försäljning lika mycket som vi! För oss spelar det ingen roll om du är vegan eller köttfantast, äter tacos en fredag eller en tisdag. Det fina med dig är att du är du. Och det är just det vi letar efter.
Du drivs av att inspirera och engagera dina medarbetare, du är bra på att skapa ett positivt arbetsklimat och på att kontinuerligt utveckla ditt team.
Du trivs i resultatorienterade miljöer där tempot är högt, du har ett starkt eget driv, en god problemlösningsförmåga och ryggar inte för att fatta beslut när det krävs.
Du har goda kunskaper kring butiksdrift och är van att leda och arbeta tillsammans i ett team.
Då färskvaruavdelningen är en så viktig del av vår butik är det viktigt att du, liksom vi, har höga ambitioner, är noggrann och har en mycket hög nivå på struktur och planering.
Du gillar utmaningar och ser möjligheter istället för svårigheter i en vardag som ofta bjuder på varierande förutsättningar och oförutsedda händelser.
Du gillar människor, sätter kundens behov först och är bra på att få med dig folk - såväl kunder som medarbetare.
Du är bra på att kommunicera och kan genom feedback och coachning utveckla ditt team och din butik.
Du behöver ha tidigare erfarenhet från ledarroller i ett serviceyrke och det är en klar fördel om du har erfarenhet från dagligvaruhandeln.
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Ryan Garvey, Ryan.Garvey@willys.se
. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2026-01-18. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer.
Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten på jobb@axfood.se
